На Тернопільщині сталася масштабна ДТП: “поцілувалися” чотири автівки

13 вересня на вулиці 15 квітня у Тернополі трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода, в якій одночасно було залучено чотири автомобілі. За попередньою інформацією, причина аварії — порушення правил дорожнього руху одним із водіїв.

За даними слідчо-оперативної групи Тернопільського райуправління поліції, близько 16:20 водій автомобіля Volkswagen Passat, виїжджаючи з прилеглої території на головну дорогу, не переконався у безпеці маневру і допустив зіткнення з двома іншими автомобілями — Volkswagen Caddy та Hyundai Sonata. В результаті удару автомобіль Caddy за інерцією в’їхав у Tesla Model S.

На місце ДТП одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка встановила, що, на щастя, постраждалих немає. Лише водій автомобіля Volkswagen Passat звернувся за медичною допомогою, проте госпіталізації не потребував.

Попередньо всі учасники аварії були тверезі, проте у них були відібрані зразки крові для перевірки на вміст алкоголю в організмі.

Поліція продовжує з’ясування усіх обставин події та нагадує водіям про важливість дотримання правил дорожнього руху для уникнення подібних ситуацій.