У Тернополі 16 вересня не буде води на вул. Юрія Федьковича
16 вересня тернополян попереджають про тимчасове припинення подачі холодної води на вул. Юрія Федьковича через ремонтні роботи на водопровідній мережі. Води не буде з 09:00 до 20:00 год.
Мешканців та підприємців, які знаходяться на цій вулиці, просять завчасно зробити необхідні запаси води. Як зазначають у КП «Тернопільводоканал», водопостачання буде відновлено після завершення ремонтних робіт.
У компанії вибачаються за тимчасові незручності та просять з розумінням поставитися до ситуації.