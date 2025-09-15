Тернопільські податківці виявили магазин, який видавав покупцям псевдочеки

Податківці Тернопільщини викрили підприємця, який замість фіскальних чеків видавав покупцям звичайні папірці. Перевірку магазину провели після скарг громадян: люди обурювалися відсутністю платіжного терміналу та неможливістю розрахуватися карткою.

Факти порушень підтвердилися. Виявилося, що магазин друкував так звані псевдочеки – вони зовні нагадують справжні, але не проходили через реєстратор розрахункових операцій, відповідно дані за операціями не надходили до податкової служби. Тобто покупець залишався без гарантій, а держава – без податків.

Під час перевірки фахівці ДПС області знайшли велику кількість таких псевдочеків просто у смітниках магазину. За результатами перевірки підприємцю загрожують фінансові санкції на понад 100 тисяч гривень.

У Головному управлінні ДПС підкреслюють: перевірки здійснюються виключно там, де є високі ризики порушень. Це частина ризикоорієнтованого підходу, коли замість тотального контролю увага зосереджується на проблемних точках. Такий механізм дозволяє одночасно підтримувати сумлінних підприємців, які чесно сплачують податки та працюють прозоро, і водночас виявляти тих, хто свідомо обходить закон.