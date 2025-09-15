З 12 вересня оновлено тестові питання для складання теоретичного іспиту в сервісних центрах МВС

Оновлення стосуються дорожніх знаків, дорожньої розмітки та основ безпечного водіння. Переглянути завдання можна на сайті Головного сервісного центру МВС.



🚗Нагадуємо, що теоретичний іспит, як і раніше, містить 20 питань. Кандидат у водії має 20 хвилин аби надати відповіді. Під час тесту допускається зробити 2 помилки, якщо більше — теоретичний іспит не складено.



Тестові питання постійно вдосконалюється, аби бути максимально точними, зрозумілими й корисними для майбутніх водіїв 💚

