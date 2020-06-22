У Тернопільському апеляційному суді карантинні заходи продовжено до 31 липня

Про це повідомляє прес-служба Тернопільського апеляційного суду. Розпорядженням голови Тернопільського апеляційного суду Богдана Гірського до 31 липня 2020 року в суді продовжено наступні карантинні заходи:

1. Пропускати до залів судових засідань тільки учасників судового процесу (за умови проведення температурного скринінгу, відсутності явних ознак респіраторних захворювань та після обробляння рук дезінфікуючими засобами) за попереднім погодженням із суддею, який розглядає справу, і тільки у супроводі секретаря судового засідання.

2. Особи, яких пропускають до приміщення суду, зобов’язані застосовувати засоби індивідуального захисту, зокрема, респіратори або захисні маски, що закривають ніс та рот, у тому числі, виготовлені самостійно.

3. Пропуск працівників правоохоронних органів та інших осіб, які не є працівниками суду, до режимно-секретного сектору здійснювати виключно у разі використання такими особами засобів індивідуального захисту (медичні маски тощо) та зі встановленням особливого режиму пропуску: по одному в порядку черговості, визначеному працівником режимно-секретного сектору.

4. Працівникам апарату та відвідувачам суду дотримуватися відстані між особами не менше 1,5 м.