Тернопільщина: торгівля, аграрії та промисловість – у п’ятірці лідерів за сплатою податків

Податкова карта Тернопільщини має чіткі контури, її окреслили п’ять провідних галузей, які стабільно наповнюють більшу частину як державного, так і місцевих бюджетів.

Державний бюджет

Тут п’ять провідних галузей забезпечили понад 9,1 млрд грн, або майже 70% усіх податкових надходжень.

Найбільший внесок зробили підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспорту – понад 2,2 млрд грн (+36% до минулого року).

Друге місце посіли підприємства державного управління та оборони (2,1 млрд грн).

Високий приріст показала переробна промисловість – понад 2 млрд грн, майже +50%.

Суттєво зросли надходження від аграрного сектору – понад 1,9 млрд грн (+33%).

А транспорт і логістика поповнили бюджет ще більш ніж на 800 млн гривень.

Ці п’ять галузей формують основу державних податкових надходжень від Тернопільщини.

Місцеві бюджети

За вісім місяців 2025 року місцеві бюджети Тернопільщини отримали понад 6,3 млрд грн, із яких майже 3,9 млрд грн забезпечили ті ж п’ять ключових галузей.

Першість тут належить аграрному сектору – понад 1 млрд грн, або 16% усіх надходжень громад.

Далі йде торгівля та ремонт автотранспорту (986 млн грн) та переробна промисловість (862 млн грн).

Свою вагому частку внесли також підприємства державного управління й оборони (614 млн грн) та транспорт і логістика (409 млн грн).

Тернопільщина зберігає динаміку зростання податкових надходжень як до державного, так і до місцевих бюджетів. Провідні галузі демонструють стабільність, а громади отримують більше ресурсів для розвитку. Це означає не лише фінансову стійкість регіону, а й те, що бізнес та держава працюють спільно – задля економічного відновлення і якісних змін у житті мешканців області.