Понад мільйон гривень чужих грошей: банкіра з Чортківщини підозрюють у шахрайських схемах

Ексбанкіра на Тернопільщині підозрюють у підробці платіжних карток та викраденні із них понад 1 млн грн

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури колишньому керуючому відділення одного з банків на Чортківщині повідомлено про підозру у таємному викраденні майна, шахрайстві та підробці платіжних карток (чч. 1-4 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 1,2 ст. 200 КК України).

За даними слідства, колишній банкір оформляв на клієнтів установи кредитні банківські картки, під приводом уточнення даних рахунків чи зміни паролів. Цими кредитними картками він користувався особисто: знімав з них готівку через банкомати або здійснював розрахунки за придбані товари та послуги, витрачаючи кошти на власні потреби.

Користуючись довірою окремих клієнтів керуючий відділенням отримував доступ до їх депозитів. Він вводив потерпілих в оману щодо реального стану рахунку, необхідності переоформлення або тимчасового блокування картки, а отримавши доступ до коштів, знімав їх та користувався наче своїми.

Від його незаконних дій потерпіло 15 людей. Збитки становлять понад 1 млн 117 тис грн.

Розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області