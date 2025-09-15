Четвертокласники знову складатимуть ДПА у формі ЗНО

З 2027 року ДПА у формі ЗНО має стати обов’язковою для 4 класів

З 2027 року державна підсумкова атестація у формі ЗНО має стати обов’язковою для всіх учнів 4 класів. Про це йдеться на на “Освіта.юа“.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, підготовка до запровадження обов’язкової ДПА у формі ЗНО розпочнеться протягом 2025/26 навчального року.

Зокрема, протягом лютого – квітня 2026 року буде створена та передана УЦОЯО спеціальна освітня платформа для проведення ДПА.

Після цього навесні буде проведена апробація ДПА для 10 тисяч випускників початкової ланки освіти.

Фінансування проведення ДПА у формі ЗНО в початковій школі буде здійснюватись за кошти держбюджету.