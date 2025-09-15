Українка з Хоросткова встановить Рекорд України на фестивалі в Італії

28 вересня в італійському місті Тренто відбудеться унікальний фестиваль української культури UKRO-2025, на якому буде встановлено рекорд України. Художниця з Хоросткова, Стефанія Шміц, ініціює створення спільного полотна, на якому понад 3 тисячі українців, які живуть в Італії, об’єднаються для малювання пейзажів рідної країни. Ідея цього проекту має на меті не лише художню єдність, але й закріплення важливої культурної спадщини в умовах війни.

Полотно розмістять на основі рамок, на яких місцеві українці в Трентіно раніше плели маскувальні сітки для ЗСУ. Малюнок відображатиме краєвиди України: пшеничні поля, польові квіти та українські хати — символи рідного дому, який можна відчути навіть далеко від України.

“DIM-UKRO” — так організатори назвали цей мистецький проект, що стане потужним емоційним акордом для учасників. На малюванні можуть брати участь люди без досвіду малювання, повторюючи ескіз, підготовлений художницею. Триватиме процес з 12:00 до 21:00, і організатори очікують понад 2 тисячі учасників.

Це вже не перша ініціатива Стефанії Шміц, яка активно займається культурними проєктами української діаспори. Вона впевнена, що кожен із нас, навіть через маленькі кроки, вносить свою частину у створення майбутнього України.