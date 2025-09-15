120 наркотичних закладок виявлено у Тернополі

У Тернополі правоохоронці вилучили майже 120 закладок з наркотичними речовинами, які були знайдені в наплічнику одного з місцевих жителів. Знайшов їх 28-річний чоловік, який допомагав своєму знайомому перевезти його речі з кімнати на нове місце проживання. Розпаковуючи наплічник, він виявив підозрілі згортки та одразу звернувся до поліції.

Поліцейські, які прибули на місце події, виявили шість пакетів з кристалічними та подрібненими зеленими речовинами, схожими на наркотики. Вилучене направлено на експертизу.

З’ясувалося, що речі належать жителю Харківської області, який вже мав проблеми із законом за незаконний обіг наркотичних засобів. Наразі він проживає в Тернополі. Поліція розслідує, де він придбав наркотики і для яких цілей зберігав їх.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна.