ДТП за участі неповнолітніх на Тернопільщині: 16-річний водій врізався в дерево, постраждав пасажир

13 вересня в селі Байківці сталася чергова автотрощу. Близько 23:45 16-річний водій мотоцикла TEKEN R line 300 не зміг впоратися з керуванням, вийшов за межі проїжджої частини і врізався в дерево.

Внаслідок аварії 14-річний пасажир мотоцикла отримав численні тілесні ушкодження і був госпіталізований до лікарні бригадою екстреної медичної допомоги.

Ця аварія не є одиничним випадком, адже все частіше в області реєструються ДТП за участі неповнолітніх. Поліція з’ясовує всі обставини події та проводить розслідування.