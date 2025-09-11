Сім місяців щоденних молитв, – Ангелом додому повертається Михайло Кулик з Тернопільщини

На жаль, маємо чергову важку втрату у Монастириській громаді. 7 місяців щоденних молитв. У серці постійно жевріла надія, що от-от прийде добра звістка, що повернеться рідна людина до отчого дому. Але… Все виявилося марно. Кривава війна своїм жорстоким лезом зруйнувала всі сподівання.

Михайло КУЛИК, 28.03.1975 року народження. Повідомляє міська рада. Був призваний на службу в ЗСУ у серпні 2024 року. Вважався зниклим безвісти з 1 березня 2025 року. Героїчно загинув у цей день, виконуючи бойове завдання, поблизу населеного пункту Дворічна Куп’янського району Харківської області.

Памʼятати – наш обовʼязок перед кожним, хто поклав на вівтар Вітчизни найдорожче – своє життя.

Кортеж з тілом Героя Михайла КУЛИКА прямуватиме через місто Монастириська у село Добромишль сьогодні 11 вересня орієнтовно о 13:00. Прохання до усіх небайдужих вишикуватись вздовж руху кортежу по вул. Шевченка села Криниця, Комарівка для гідної зустрічі.

