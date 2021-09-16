Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш бере участь у ювілейному XX Міжнародному економічному форумі. Цьогоріч він об’єднав понад 1500 учасників з більше, ніж двадцяти країн світу.

“XX Міжнародний Економічний форум – це практичний майданчик для пошуку нових бізнес-контактів, нових партнерів, інвесторів. Це один з найбільших нетворкінг-платформ України для середнього та великого бізнесу, топменеджерів держави, управлінців, інвесторів. Наша країна має хороший інвестиційний потенціал. Презентуємо його потенційним партнерам”, – зазначив голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш.

Головною особливістю цьогорічного Форуму стали зустрічі у форматі «В2В». Вони мають на меті налагодити діалог між українським та іноземним бізнесом. Окрім цього, під час Форуму відбудеться виставка, на якій кожен охочий зможе представити товари та послуги свого підприємства.