На Тернопільщині з’явилася нова туристична локація

Це черговий об‘єкт програми президента України «Велике будівництво». Зооботсад входить до складу природно-заповідного фонду України й охороняється як національне надбання.

«Ми намагаємось створити всі необхідні умови для відновлення території природно-заповідного фонду, охорони та збереження рідкісних і зникаючих видів флори та фауни, підвищення рівня обізнаності населення щодо цінності територій та об‘єктів природно-заповідного фонду і залучення населення до управління ними», — розповідає голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш.

Сам задум цього парку сьогодні — це величезна територія з велодоріжками, деревами, мостами і штучними водоймами.

Найближчим часом у «Лановецькому зооботсаду» можна буде побачити канадський червонолистий клен, туї різних видів, самшит, акацію, сакуру та магнолію.

Вартість проєкту – 11.2 млн. грн. Це майже 8 млн. грн. з державного бюджету і 3 млн. – з місцевого.