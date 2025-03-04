Вперше у Тернополі! Тур легендарного шоу «Дорослі дівчата»
Оля Полякова та Маша Єфросиніна вирушають у всеукраїнський тур зі своїм сенсаційним шоу «Дорослі дівчата»!
Проєкт, що став справжнім хітом у 2021 році, здобув премію Elle Style Awards 2021 у номінації «YouTube-проєкт року» та підкорив серця глядачів відвертими, гострими та дотепними розмовами. Це не просто шоу — це чесна дискусія про те, що хвилює кожну дорослу дівчинку.
Що на вас чекає?
✨ Відверті теми без табу
✨ Гумор, щирість та гострі запитання
✨ Живе спілкування з Олею та Машею
✨ Атмосфера, що залишить яскраві враження
Популярний YouTube-проєкт тепер можна побачити наживо! Не проґавте можливість стати частиною цього унікального дійства у вашому місті.