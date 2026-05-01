Смертельна ДТП на Тернопільщині: у лікарні померла 51-річна жінка

На Тернопільщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 30 квітня на трасі М-30 Стрий — Ізварине, померла одна з постраждалих. Аварія трапилася на 181 кілометрі автодороги, неподалік села Кам’янки.

Одразу після ДТП повідомлялося про травмованих, а рух транспорту на цій ділянці був ускладнений — патрульні поліцейські здійснювали реверсне регулювання. Наразі стало відомо, що 51-річна жінка, яка отримала травми внаслідок аварії, померла в лікарні.

Ще четверо потерпілих залишаються на стаціонарному лікуванні. За інформацією медиків, у них діагностували травми різного ступеня тяжкості.

Правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.