Винуватець аварії, в якій загинули двоє людей, хотів умовне покарання – Верховний Суд став на бік прокуратури

Винуватець смертельної ДТП намагався уникнути ув’язнення: Верховний Суд призначив новий розгляд справи.

Верховний Суд України підтримав позицію Тернопільської обласної прокуратури та призначив новий розгляд кримінального провадження щодо смертельної ДТП, яка сталася у Тернополі. Прокурори оскаржили рішення апеляційного суду, яким реальний термін покарання винуватцю аварії було замінено на умовний.

Як повідомляє прокуратура, аварія трапилася 21 січня 2022 року у Тернополі. Водій автомобіля Toyota Camry, порушивши правила дорожнього руху, раптово виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Унаслідок удару водій ВАЗ загинув на місці, а його пасажирка померла у лікарні від отриманих травм.

Суд першої інстанції визнав водія Toyota винним за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України та призначив йому 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. Проте Тернопільський апеляційний суд пом’якшив вирок, замінивши 5 років ув’язнення на випробувальний термін 3 роки.

Не погоджуючись із таким рішенням, прокуратура подала касаційну скаргу, в якій наголосила на надто м’якому покаранні для винуватця смертельної аварії. Верховний Суд задовольнив цю скаргу та відправив справу на повторний розгляд в апеляційній інстанції.

Наразі прокуратура очікує нового розгляду справи, який може призвести до повернення реального терміну ув’язнення для винуватця ДТП.