Яких груп крові бракує в лікарнях Тернопільщини цього тижня

реєструйтеся на ДонорUA та здавайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів! В особистому кабінеті ви одразу побачите, У лікарнях Тернополя та області — дефіцит донорської крові 2 групи. Якщо вам є 18 років, ви важите не менше 50 кг та не маєте хронічних захворювань,на ДонорUA та здавайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів! В особистому кабінеті ви одразу побачите, де здати кров у вашому місті.

«Незалежно від того, хто з країн нам допомагатиме, а хто ні, головною рушійною силою змін залишаємося ми самі. А наші захисники й захисниці щодня ризикують життям незалежно від того, скільки в них зброї. Тривожитеся через новини? Зробіть просту дію, яка допоможе відчути свою силу — здайте кров. Вона ніколи не буває зайвою», — розповідає Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».

Цього тижня потрібні донори крові таких груп:

Київ (Охматдит): 1+/-, 2+/-

Біла Церква (Київський обласний центр служби крові): 1-, 2-, 3+

Вінниця: 1-

Житомир: 1-

Ужгород: всі групи крові

Запоріжжя: 4-

Краматорськ: всі групи крові

Кропивницький: 1+/-, 3+

Львів: 1-, 4-

Миколаїв: 1-, 3-

Одеса: 1-, 2+, 3-, 4+/-

Рівне: 3+

Тернопіль: 2+/-

Харків: 1-, 2-, 4-

Хмельницький: всі групи крові

Чернівці: 1+

Чернігів: 2+

Черкаси: 1+, 2+, 3+/-, 4+/-

Як визначаються потреби у крові?

Координатори ДонорUA напряму контактують з лікарнями, центрами крові та волонтерами по Україні, а також відстежують відповідні запити у соцмережах за допомогою системи моніторингу YouScan.

Крім того, ми отримуємо від пацієнтів та їхніх рідних запити на адресну допомогу. З моменту заснування платформи ми обробили вже понад 8000 таких запитів. Ця інформація також допомагає формувати статистику потреб крові в окремих регіонах. Один реципієнт може потребувати 5-7 донорів, і таких пацієнтів у лікарнях міста можуть бути десятки, а інколи й сотні.

Як здати кров?

Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті. на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті.

Ознайомтеся з переліком тимчасових абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.

Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів.

Кожна третя людина хоча би раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення рф потреби у крові по Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами. Долучайтеся — ваша кров переможе!