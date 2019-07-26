Як у Білецькій ОТГ вивчають англійську з іноземцями

Діти новоствореної Білецької ОТГ під час літніх канікул отримали можливість покращити свій рівень англійської мови, відвідуючи мовний табір «EcoMind». Навчання у таборі проводять волонтери від міжнародної громадської організації «AIESEC».

Волонтерки Меліке та Бірсу із Туреччини, Шрі із Індії, Дакота із Китаю презентують дітям тематичний матеріал, демонструючи фільми, організовують рухливі ігри й танці, квести, діалоги на різні теми, залучають до практичної роботи. Учасники табору, серед яких як діти – мешканці Білецької ОТГ, так і інші охочі, у т.ч. з Тернопільської ОТГ, Львівщини та Київщини та ін., практикують спілкування на екологічну і побутову тематику, набувають навиків сортування сміття, висаджують декоративні рослини, діляться здобутками національної культури, влаштовують презентації національних страв.

Ініціатива щодо залучення в громаду волонтерів від AIESEC надійшла від депутатів Білецької сільської ради. До цієї ініціативи активно долучились Білецький сільський голова Дмитро Малик, керівник відділу освіти Білецької сільської ради Володимир Мартинюк, а також вчителі місцевих шкіл, працівники галузі культури та активні мешканці громади, завдяки чому табір працює злагоджено й організовано.

Спілкуючись у групах із іноземцями, діти долають мовні бар’єри, збагачуються новими знайомствами, вчаться берегти довкілля та весело й корисно проводять час.

Графік проведення табору:

1 липня – 5 липня – село Біла (локація для дітей сіл Біла та Ігровиця),

8 липня – 12 липня – село Великий Глибочок (діти сіл Великий Глибочок, Чистилів),

15 липня – 19 липня – село Плотича (діти сіл Плотича, Івачів Долішній, Івачів Горішній),

22 липня – 26 липня – село Великий Глибочок (діти сіл Великий Глибочок, Чистилів, Плотича),

29 липня – 2 серпня – село Ігровиця (діти сіл Ігровиця, Івачів Долішній, Іачів Горішній, а також матимуть можливість долучитись діти із сіл Мшанець, Хомівка, Дітківці);

5 серпня –-9 серпня – село Біла (для молоді Білецької ОТГ).

Автор: Лілія Лаврів

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