На Тернопільщині переселенці зможуть безкоштовно навчатися робітничим професіям

Освітній Хаб Тернопільщини пропонує можливість безкоштовно опанувати нові професії внутрішньо переміщеним особам. Заклади освіти відкривають двері для тих, хто хоче навчитися іншому фаху та готовий відвідувати відповідні курси.

«Всього в Тернопільській області допомогти переселенцям відгукнулося 10 закладів професійно-технічної освіти. Вони розробили кортокотермінові курси за 28 професіями. Частина закладів знаходяться в обласному центрі, частина – в інших населених пунктах області: Кременці, Скалаті, Вишнівці, Бучачі, Підволочиську, Почаєві, Заводському. Тому опанувати нову професію зможе кожен, не залежно від місця проживання.» – сказала директорка Департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації Ольга Хома.

Вибір професій досить різноманітний. Серед запропонованих: пекар, кондитер, перукар, манікюрник, кравець, монтажник, електромонтер, слюсар, токар, бляхар. І ще далеко не повний список.

Проєкт Освітній Хаб Тернопільщини реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти та ГО «Асоціація інноваційної та цифрової освіти» в межах проєкту «Трамплін до рівності», що імплементується Фондом ООН у галузі народонаселення, UNFPA у партнерстві з Офісом Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та БО «Бітрут Академія» за фінансової підтримки Швеції у партнерстві з ГО «АТОМ» та Тернопільським кооперативним фаховим коледжем.

«Для того, щоб записатись на навчання, потрібно заповнити анкету та обрати з переліку бажану професію. За даними реєстрації ми формуємо групи учасників навчальних програм і узгоджуємо графік занять із закладом. Тривалість навчання залежить від обраної професії і може коливатися від 6 до 60 навчальних годин.» – розповіла координаторка Освітнього Хабу Тернопільщини Ірина Яремчук.

Зареєструватись на навчання робітничим професіям можна за покликанням: http://surl.li/deecw. Всі курси є безкоштовними.

Сайт мережі Українських Освітніх Хабів: eduhub.org.ua.

Адреса Освітнього Хабу Тернопільщини: м.Тернопіль, вул.Руська, 17, 2 пов., 12 ауд.

Телеграм-канал Освітнього Хабу Тернопільщини: https://t.me/osvitniyhubternopil.

Адреса електронної пошти: edhub.ternopil@gmail.com, iryna.yaremchuck@gmail.com.