У конкурсі на кращу лемкиню, який відбувся в Польщі, перемогла Ірина Березовська з Тернопільщини

Знову слава про наш Чортків полинула світом. Ну, принаймні його часточкою – без перебільшення. Бо в конкурсі на кращу лемкиню у форматі 37-ї «Лемківської ватри» у польскій Ждині брало участь жіноцтво з Болгарії і Канади, Польщі та Словаччини.

А перемогла єдина учасниця-українка – наша Ірина Березовська. 32-річна красуня справді модельної зовнішності, за посадою – начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Чортківської райдержадміністрації.

Щаслива дружина і мати. І – всього на одну четверту лемківського роду.

Хотіла побувати на батьківщині бабусі

Такою мрією була одержима змалку. Відтоді, як осінніми вечорами при роботі слухала розповіді старших про долю лемків, мордованих насильницьким виселенням з отчих земель.

Розповідає:

– Дякую Богу, що мала можливість побувати на батьківщині моєї бабусі Дарії Галабали, якій тепер 85 років, переселеної внаслідок операції «Вісла» з території Лемківщини. Віднайти її рідну домівку. Побувати у церкві, де вона хрещена.

То тепер – Українська греко-католицька церква святої Параскеви, збудована у 1725 році в селі Устя-Руське, наразі перейменоване на Устя-Горлицьке.

Там Ірині випало разом з іншими учасниками «Лемківської ватри» з України співати Службу Божу:

– Бачила на стінах образи святої рівноапостольної княгині Ольги та князя Володимира Великого – і не вірила, що не вдома, де теж співаю в церковному хорі.

– У нас не просто генний зв`язок, – розповідає. – Ми з прадідусем народилися в один день рівно через сто років. Він важко працював, двічі їздив на заробітки до Америки. Збудував двоповерхову хату біля церкви. А потому родину виселили. Тепер у тому відреставрованому вже приміщенні школа.

Як спрацював кептарик з Устя-Руського

Найбільш популярну серед лемківських пісень «Ой верше, мій верше» Ірина виспівала дотепер на багатьох мистецьких майданчиках. І її ж повезла до Ждині. Хтось із земляків запропонував записатися до участі в конкурсі на кращу лемкиню. І вона пішла – єдина представниця України.

Розповідає:

– Усі захоплювались моєю власноруч вишитою сорочкою. До речі, вишила її, поки сиділа в декреті, бавила маленьку донечку. Оксанці тепер два з половиною роки.

А як спрацював кептарик! Він «родом» звідти, з села Устя-Руське. Віком понад століття! Дістався Ірині у спадок від предків.

«Мала два даня»

Такою народною говіркою Ірина Березовська передає свою участь в конкурсі на кращу господиню. Це означає, що приготувала дві страви. Хоч набір запропонованих продуктів виявився наче аж жалюгідним. Та вона справилася. Ще й як.

А в конкурсі талантів і танцювала польку завзято, і співала. Обрала українську народну пісню «Йшли корови з темної діброви». Каже, співала як востаннє, тобто з повною віддачею.

Набралася лемківської говірки

Стала першою – «Міс Лемковина-2019». Наче несподівано для неї.

Розповідає:

– Коли оголосили результати – третє, потім друге місця, думала: ну все, пролетіла! Аж тут чую, що я – перша! Настільки набралася лемківської говірки, що мені хочеться нею говорити, – зізнається.

І ще має на меті знайти в Устя-Руському могилу прапрадідуся, який був колись на своїй батьківщині великою людиною. Там, на цвинтарі, є і «пляц» (місце) родини Вахновських.

«Відчула неймовірну підтримку українців»

Це начебто меседж Ірини – щодо поїздки до Ждині.

– Усі тільки й говорили: наша виграє. Немов напророчили.

Разом з нею їздила тітка Наталія Тарнавська, мамина сестра. Навідала батьківщину своєї матері. А ще їздили подружжя Богдана та Ярослави Дудяків, які представляють районну організацію Всеукраїнського товариства «Лемківщина». Ще сестри Богдана Дудяка Марія та Ірина з сім’ями. І ще кільканадцять чортківчан.

А безпосередньо у Ждині традиційно з привітанням долучився до гурту голова Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександр Венгринович.

Ірина заприятелювала з жителькою Устя-Руського Ганною. І та ще й як багато розповіла як про його минуле, так і про сучасне.

Поспілкувалася з Ярославою Галик, головою Світової федерації українських лемківських об`єднань.

І львівська художниця Тетяна виплела для Ірини вінок. Намріяла сфотографуватися з «Міс Лемковина-2019». Так і сталося.

Фото з особистого архіву Ірини Березовської

Джерело: ЧортківCity