«Тренди» виборів Тернополя: за кого голосували і чому?

Охолонули, видихнули і тепер спокійно та розважливо можемо поговорити про вибори. Уже всім очевидно, що цю кампанію виграли тренди, диктовані телевізором. Партія діючого президента країни Володимира Зеленського «Слуга Народу» здобула абсолютну більшість у парламенті. Такого незалежна Україна ще не знала. Ми проаналізували, якими були вибори парламентарів у Тернополі.

«Витягнула» партія

За мандат депутата в Тернополі боролося найбільше кандидатів порівняно з іншими округами області – 21. Перше місце отримав Андрій Богданець від «Слуги Народу».

Цікаво, що партія «Слуга Народу» в місті отримала 29,11% рейтингу. А Андрій Богданець – 25,45%. Про що це свідчить? Особистість кандидата не додала партії, а навпаки, потягнула її вниз. Це й не дивно, адже Андрій Богданець раніше не те що, в політиці, а й в громадському житті міста особливої участі не брав. Єдиним «козирем» кампанії стала його участь в АТО, хоча й тут є сумніви, адже на сході він провів, судячи з офіційних документів, трохи більше місяця.

Така ж історія з результатами Максима Черкашина від партії «Голос». За кандидата віддали голоси 15,30%, а партія «Голос» – 20,31%. Хоча Максим Черкашин заручився публічною підтримкою міського голови Сергія Надала. Фото з діючим мером майоріли і в пресі, і в інтернеті. Та це, мабуть, навпаки відняло рейтинг кандидата від «Голосу». Багато тернополян підтримували партію, але не наважувалися поставити «за» Максиму, бо за ним «стирчали» вуха очільника.

Закриває трійку переможців Степан Барна. Його особистий рейтинг теж відрізнявся від підтримки партії. 14,11% проголосували за Барну. 15,13% тернополян підтримали партію кандидата «Європейська Солідарність». Степан Степанович віддався кампанії як ніхто. І реклама, і ефіри, і борди, і газети. Навіть замовив автодозвін до виборців на мобільні телефони. Барна був скрізь та вище результату партії не стрибнув. Хоча й практично його не понизив. Це свідчить про те, що попри ставлення людей до влади як такої вороже, Степан Степанович зумів зберегти обличчя перед кількома тисячами городян.

Така ж тенденція до падіння рейтингу прослідковується у кандидата від «Батьківщини» Богдана Брича. За нього проголосували 5,89% тернополян, а за партію – 8,77%. Тобто особистість голови сусідніх Гаїв Шевченківських не додала ні парії, ні безпосередньо кандидату.

«Особистий бренд»

Натомість за кандидата в нардепи Леоніда Бицюру, Тараса Пастуха та Івана Сороколіта голосували, вочевидь, через особистий бренд, а не партійну приналежність. Про це говорять результати виборів. Приміром, молода в Тернополі партія «Сила Людей» отримала 0,51% рейтингу, а кандидат від неї Іван Сороколіт – 3,93%.

Іван Сороколіт в політиці давно. Був обраний двічі депутатом міської ради з найвищим рейтингом. І попри те, що він вже кілька років як не представляє інтереси своїх виборців у раді, на колишньому окрузі (район Комбайнового заводу) на деяких дільницях йому вдалося обігнати навіть Андрія Богданця.

Нардеп попереднього скликання Тарас Пастух отримав 5,96% підтримки, а рідна партія «Самопоміч» – 1,38%. Попри відсутність Тараса Пастуха у загальноміських процесах, робота в «оборонці» країни, регулярні поїздки на Схід, не залишилися без уваги виборців, які розчарувалися в партії, та готові підтримати конкретних її представників.

Така ж історія з Леонідом Бицюрою, який отримав 11,55%, а його партія «Свобода» – 5,72%. Це при тому, що Леонід Олексійович не отримав підтримки від діючого мера, теж поки що «свободівця» Сергія Надала. Бицюра «марив» парламентом не один рік, плідно почав працювати на формування власного іміджу та репутації два роки тому. Можливо, за публічної підтримки Сергія Надала, Леонід Бицюра отримав навіть менший результат.

У підсумку що ми маємо? Переможців, за яких голосували переважно через рейтинг партії, від якої вони балотувалися. Та тих, хто програв, бо не йшов під лозунгами «трендів». Добре це чи погано – на роздуми кожного. Як показує практика, на місцевих виборах люди звертають увагу на тих, хто працював не один місяць. Тому не виключено що на місцевих, які прогнозують на осінь, переможці поміняються місцями з переможеними…

Тетяна Колеснік