Негода на Тернопільщині: розтрощені дахи, теплиці, повалені дерева (Фото)

Негода на Тернопільщині впродовж вчорашнього дня наробила чимало біди жителям краю. Особливо постраждав Заліщицький район.

Бурею зірвало частину даху будинку, в якому живуть люди, в с. Зозулинці Заліщицького району. Від граду в багатьох господарів постраждали теплиці, попадали дерева. Селу Синьків Заліщицького району дісталося чи не найбільше: після грози доведеться капітально ремонтувати дахи сільської школи та близько 5 будинків, виявили після грози тут і повалені дерева, зіпсуті теплиці. У с. Колодрібка того ж Заліщицького району вітром зірвало частину даху з приватного господарського приміщення.

За повідомленням Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 15 серпня на Тернопільщині вночі та вранці очікуються грози, в південній частині області значні опади у вигляді дощу. В м. Тернопіль 15 серпня – вночі та вранці гроза (І рівень небезпеки, жовтий).