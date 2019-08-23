За бажання годувати хлібом освітню мережу Тернополя оштрафували цілу родину

Адміністративна колегія тервідділення Антимонопольного комітету у Тернопільській області оштрафувала підприємців Івана Хіту, Марію Хіту, Анастасію Корнієнко та Дмитра Корнієнка за антиконкуренту поведінку на торгах. Про це написали «Наші гроші. Львів» з посиланням на рішення, яке опублікували 25 липня на сайті АМКУ.

Йдеться про участь підприємців на шести торгах із закупівлі хліба.

Про змову цих учасників «Наші гроші. Львів» написали в січні цього року. У новині зазначили, що вищезгадане подружжя Хіт та Корнієнків отримали замовлень на понад 3 млн грн., змагаючись між собою на торгах.

Пов’язаність учасників підтвердили спільні дефекти друку чи сканування в документах Анастасії Корнієнко та Івана Хіти. Учасники зустрілися на торгах шість разів. Сама ж Анастасія Корнієнко була зареєстрована у соціальній мережі «Фейсбук» під прізвищем Хіта та є донькою підприємця Івана Хіти.

Конкурував з донькою не лише батько, а й мати – Марія Хіта. Вони зустрілися в закупівлі хліба управління освіти і науки Тернопільської міськради на понад 2 млн грн.

Чоловік Анастасії Дмитро Корнієнко також конкурував у закупівлях із свекрухою Марією Хітою – п’ять разів, а з тестем Іваном Хітою – дев’ять разів. З останнім підприємець мав спільних працівників – продавця та водія.

Після публікації юристи Bihus.info (проект «Тисни») скерували звернення в АМКУ. Учасника Івана Хіту оштрафували на 31 тис грн., Марію Хіту – на 19,5 тис грн., а Анастасію Корнієнко – на 23,5 тис грн. Тепер змовники не можуть брати участь у відкритих торгах впродовж трьох років. Ще одного змовника Дмитра Корнієнка не оштрафували, бо він припинив свою підприємницьку діяльність.