Вибух у лікарні на Тернопільщині: пацієнт підірвав гранату

Надзвичайна подія сталася 18 липня близько 10:00 у фізіотерапевтичному медичному закладі Тернопільської області. Як повідомили лікарі, в одному з приміщень пролунав вибух. На місце оперативно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

У ході перевірки правоохоронці встановили, що до інциденту причетний пацієнт лікарні — житель Київської області, 1995 року народження. Чоловік мав при собі навчальну страйкбольну гранату, яка детонувала внаслідок необережного поводження. З його слів, він випадково висмикнув чеку з пристрою, що й спричинило вибух.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а саме приміщення медзакладу не зазнало ушкоджень.

Поліція з’ясовує всі обставини події та походження пристрою.