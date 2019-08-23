На Тернопільщині мисливці з собаками влаштували полювання на перепілок

18 серпня біля села Грабовець Тернопільського району відбувся мисливський турнір з лягавими собаками по перепілці. Організатором якого виступила Тернопільська РО УТМР.

“Собаці треба було знайти в полі перепілку. Потім зробити стійку, а господареві професійно добути її. До цього дуету наближався суддя й ставив відповідні бали аби визначити переможця турніру.

Отже результати такі:

Перше місця в турнірі здобув Троцюк Андрій з своєю помічницею дратхааром (Діна)

Друге місце Гевко Степан з дратхааром (Куч),

Третє місце Содомора Євген з дратхааром (Лінда), також собака заслужила приз від гостей (Секції Мисливського Собаківництва Підволочисько району) за наймолодшу собаку на турнірі.