На Тернопільщині мисливці з собаками влаштували полювання на перепілок
18 серпня біля села Грабовець Тернопільського району відбувся мисливський турнір з лягавими собаками по перепілці. Організатором якого виступила Тернопільська РО УТМР.
“Собаці треба було знайти в полі перепілку. Потім зробити стійку, а господареві професійно добути її. До цього дуету наближався суддя й ставив відповідні бали аби визначити переможця турніру.
Отже результати такі:
Перше місця в турнірі здобув Троцюк Андрій з своєю помічницею дратхааром (Діна)
Друге місце Гевко Степан з дратхааром (Куч),
Третє місце Содомора Євген з дратхааром (Лінда), також собака заслужила приз від гостей (Секції Мисливського Собаківництва Підволочисько району) за наймолодшу собаку на турнірі.