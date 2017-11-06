Такого ще ніхто не робив! Олег Шупляк створив скульптури-ілюзії та картини-анімації (відео)

Художник Олег Шупляк з Бережан не перестає дивувати своїх шанувальників – “живі картини” вразять будь кого. Щоб втілити задумане художник застосував ефект так званого “мотографу” у скульптурі, який працює тільки тоді, коли рухати одну з площин вручну, або з допомогою різних механічних способів. Картини Олега Шупляка “рухаються” за рахунок руху глядача повз об’єкт або в напрямку об’єкту.

Часу на розрахунки та виготовлення макетів пішло чимало, але результатом, в цілому, я задоволений.

Якщо виготовити об’єкти з металу, його можна встановити будь-де, як паркову скульптуру. Також це буде ефектно працювати, наприклад, на вітринах (можна наклеїти на скло).

Чи застосовував хтось цей принцип таким способом раніше я не знаю, принаймі, в Інтереті не знайшов, – ділиться новим досвідом художник у мережі Фейсбук.

Довідка.

Олег Шупляк входить до Спілки художників України, бере участь і влаштовує власні виставки в Україні та за її межами. Він неодноразово демонстрував свої роботи закордоном: у Великобританії, Росії, Японії, Кореї, США, Данії та інших країнах. Та, навіть здобувши світове визнання, він продовжує створювати свої шедеври на старенькому горищі. Олег не проміняв спокій та затишок рідного краю на галас та метушню великого міста. Він обрав життя художника-відлюдника, так би мовити, віддаючи весь свій час та енергію мистецтву.

