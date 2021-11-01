Земля для атовців на Микулинецькій: як тернопільська влада пропіарилась і забула за обіцянки воякам

У грудні місяці 2014 року журналісти «Номер один» уперше підняли тему виділення землі Тернопільською міською радою для учасників АТО на вулиці Микулинецькій на так званих кагатних полях колишнього цукрового заводу. Вона була непристосована для житлового будівництва, але влада обласного центру взялася привести до людського вигляду цей величезний, закинутий Богом і людьми земельний масив. З цього часу пройшло сім років, але ситуація на величезній захаращеній території, яка знаходиться на межі Тернополя з Гаями та Березовицею, суттєво не змінилася – непролазні хащі покривають більшість даної ділянки, тому реально «потримати» в руках свою землю і вчинити щось із цим активом змогли небагато бійців.

2-кімнатна квартира за 6 соток: коли?

Планувалося, що там за короткий час буде нарізано сім доріг, очистять територію від самосівів, а також проведуть рекультивацію. Озвучувалось, що на ці роботи у 2017 році з міського бюджету було витрачено близько 3 мільйонів гривень. Однак уже тривалий час там роботи не проводяться.

Цьогоріч в ефірі місцевого радіо міський голова Тернополя Сергій Надал, відповідаючи на запитання сина одного з учасників АТО щодо зупинення будь-яких робіт на виділених для вояків землях, звітує про «об’єднання в 2020 році більшості учасників АТО в кооператив» і тим самим знімає з себе і Тернопільської міської ради всі обіцянки, надані ще в далекому 2014 році. Завершувати рекультивацію вищевказаних земель мер вважає недоцільним, так як краще ці кошти використати на зміну цільового призначення, а майбутній інвестор сам проведе рекультивацію.

– На даний час у кооператив теоретично об’єдналися 650 учасників АТО з умовою отримати двокімнатну квартиру в обмін на 6 сотих земельної ділянки кожного з учасників АТО. На мою думку дана схема виглядає дивною і попахує шахрайством, так як вартість 6 соток землі у даному мікрорайоні не пропорційна вартості 2-кімнатної квартири в Тернополі. Голова кооперативу Володимир Пахолків розповідає про чергового інвестора, який обіцяє завершити рекультивацію, побудувати в 2022 році багатоповерхове житло, виділити всім учасникам АТО двокімнатні квартири, а реально за 2 роки після створення кооперативу нічого не змінилося, навіть не змінено вид цільового призначення даних земель, і міська рада не допомогла в цьому дрібному питанні, хоча мер пообіцяв. Міський голова знає всіх інвесторів, які могли би збудувати на даному житловому масиві багатоповерхові будинки протягом короткого проміжку часу, організувавши оперативну зміну цільового призначення земель, але до 2020 року (6 років) так активно вирішували питання рекультивації, що зігнали більшість учасників АТО в кооператив на незрозумілих умовах, а тепер протягом двох років, з моменту утворення кооперативу, чергове затягування з пошуком інвестора, завершенням рекультивації і початком будівництва, – заявив представник ініціативної групи учасників АТО, власник однієї із земельних ділянок на даному масиві Андрій Харчук.

Пан Харчук зазначає, що якби влада виконала взяті на себе зобов’язання і завершила рекультивацію, то власники землі самі дали б собі раду – хто має бажання та фінансову спроможність, той би собі зводив житло, а хто не має, той би шукав інші варіанти.

На думку Андрія Володимировича, умови співпраці учасників АТО з ОК «Мікрорайон Південний» також викликають підозру: «Передайте право власності на земельні ділянки на кооператив, інвестор збудує на цих землях багатоповерхові будинки, і всі учасники кооперативу отримають квартири, але інвестор ще не визначений, умови гарантування отримання житла не зрозумілі. Правильніше було б укласти з людьми тристоронню угоду на прозорих умовах, щоби вони були впевнені, що, віддавши свої землі, матимуть квартири. На сьогодні ж виходить так, що, мовляв, подаруй комусь землю, а що буде в майбутньому – ніхто не знає, може, отримаємо чергову піраміду».

Ми зв’язалися з головою кооперативу Володимиром Пахолківим, який повідомив, котрий кооператив об’єднав людей, але без земельних ділянок.

– Якщо б об’єдналися всі, тоді був би якийсь толк, але на сьогодні цього немає. Безперечно, ми ведемо певні перемовини з потенційними інвесторами, але ця інформація не може бути розголошена, вона є конфіденційною. Думаю, у майбутньому люди, які погодяться передати землю, отримають обіцяні квартири, але це питання часу, я теж там маю земельну ділянку і чекаю, то й усім треба зачекати. На сьогодні люди отримали землю для індивідуального будівництва, і якщо вони самі хочуть будуватися, то які проблеми? – зауважив голова кооперативу.

Володимир Іванович не хотів деталізувати дану тему, зазначивши, що про зацікавленість журналістів доведе засновникам кооперативу і ті обов’язково з нами зв’яжуться.

Атовців за якістю землі поділили на «своїх» і «чужих»

У 2017 році Тернопільська державна адміністрація для 833 учасників російсько-української війни та родин загиблих виділила величезну земельну територію в районі перших львівських дач площею понад 83 гектари. У даному мікрорайоні також створено обслуговуючий кооператив «Сади ветеранів АТО», але результати їхньої діяльності набагато суттєвіші. Кожному учаснику кооперативу виділити в натурі земельні ділянки, до яких підвели воду (просвердлили дві свердловини та встановили дві водонапірні вежі), провели електрику, облаштували 14 вулиць протяжністю 16,5 км. Дуже багато учасників кооперативу розпочали будівництво власного житла, деякі вже завершують. Якість даних земель не до порівняння з землями, які надала Тернопільська міська рада іншим воякам на вулиці Микулинецькій.

– Можливо, меру Тернополя просто потрібно виконати свої обіцянки: завершити рекультивацію земель у даному мікрорайоні, ініціювати закриття асфальтного заводу, який знаходиться за 500 метрів від земель атовців та працює майже цілодобово. Цінність даних земель значно зросте, й інвестор швидше знайдеться для багатоповерхового житлового будівництва, або більшість учасників АТО, отримавши земельні ділянки в натурі, а не віртуальні, як на даний час, розпочнуть індивідуальне житлове будівництво, як в ОК «Сади ветеранів АТО», – підсумував Андрій Харчук.

Наші журналісти, зважаючи на соціальну значимість, і далі відслідковуватимуть тему вирішення житлових питань 650 сімей учасників АТО (українсько-російської війни) та періодично висвітлюватимуть на сторінках газети про хід виконання вищевказаної епопеї-обіцянки владою Тернополя.



