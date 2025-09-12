Підпал елітних авто у Тернополі: затримали підозрюваного після двох років розшуку

Оперативники поліції Тернопільщини затримали 63-річного чоловіка, який понад два роки переховувався від слідства. Затримання стало можливим завдяки комплексному комплексу оперативно-розшукових заходів, за підтримки роти поліції особливого призначення.

Підозрюваний обвинувачується у підпалах двох елітних автомобілів у Тернополі, що належали приватним особам. Завдані збитки перевищують 1,6 мільйона гривень на кожен випадок. Крім того, під час обшуку в помешканні затриманого правоохоронці знайшли дві бойові ручні гранати РГД-5.

Чоловік переховувався від органів досудового розслідування і був оголошений у розшук. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. За ці злочини йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Затриманий уже перебуває під вартою, а справа продовжує розслідуватися.