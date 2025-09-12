Затримання у Тернополі: 37-річний та 24-річний водії п’яними за кермом Porsche і BMW

В ніч на 12 вересня, патрульна поліція Тернопільської області виявила двох водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння.

Близько 1-ї години ночі інспектори зупинили автомобіль Porsche, за порушення правил дорожнього руху. 37-річний водій мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Пройшовши огляд на місці за допомогою алкотестера “Драгер”, результат показав 1,72 проміле алкоголю в крові.

Вже через кілька годин, близько 3-ї години ночі, патрульні зупинили автомобіль BMW. 24-річний водій також перебував у стані алкогольного сп’яніння, з результатом огляду — 0,43 проміле.

Для обох порушників патрульні склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування в стані сп’яніння) та відсторонили їх від керування транспортними засобами.

Нагадуємо, що керування автомобілем під впливом алкоголю — це серйозна загроза не лише для водія, а й для інших учасників дорожнього руху. Патрульна поліція закликає водіїв бути відповідальними та дотримуватися правил безпеки на дорогах.