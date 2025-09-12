Вибухівка в шафі: у Тернополі розшукують чоловіка, у якого знайшли гранату

Тернопільські правоохоронці встановлюють місцеперебування чоловіка, у якого під час огляду його колишнього помешкання було виявлено вибухівку. Подія сталася 11 вересня, коли надійшло повідомлення від жительки села Довжанка про факт домашнього насильства.

Жінка розповіла, що її колишній чоловік без дозволу забрав автомобіль, який знаходився на подвір’ї, і поїхав. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду будинку з дозволу господині, правоохоронці знайшли предмет, схожий на корпус гранати, а також два запали до нього в шафі.

За словами жінки, небезпечні предмети належать її колишньому чоловіку. Наразі поліція розшукує його, а вилучену вибухівку направили на експертизу.

Відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.