21:05 | 12.09.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

Набір до патрульної поліції Тернопільської області триває

Поліція чекає на відповідальних, амбітних, ініціативних та небайдужих колег, на яких можна покластися. Якщо ви бажаєте стати частиною команди, яка щодня стоїть на варті безпеки — ваш час настав!
Вимоги до кандидатів на посади в патрульній поліції:
🔸 громадянство України;
🔹 вільне володіння українською мовою;
🔸 вік від 18 років;
🔹 повна загальна середня освіта;
🔸 посвідчення водія категорії “В”.
👮🏻👮🏻‍♂️Що пропонуємо:
🔹грошове забезпечення від 18 600 гривень в місяць;
🔸безкоштовне медичне обслуговування у закладах МВС для патрульних та їхніх рідних;
🔹професійне навчання;
🔸можливість кар’єрного зростання;
🔹компенсація за оренду житла або фiнансовий лізинг.
👉🏻 Заповнюйте анкету тут: anketa.patrolpolice.gov.ua
Більше інформації — за посиланням: my.patrolpolice.gov.ua
Етапи відбору 👇🏻
Конкурс складається з кількох етапів. На кожному з них   фахівці завжди готові допомогти та порадити:
📝 заявка на участь у конкурсі;
🖥 тестування;
🚑 медичне обстеження;
🏃🏻‍♂️ перевірка рівня фізичної підготовки;
👮🏻‍♂️ співбесіда з поліцейською комісією.
Залишилися питання?
Телефонуйте 0672119631 —   інспектор з рекрутингу радо на них відповість!
 

