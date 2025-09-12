Наркосхему між Тернопільщиною та Хмельниччиною викрито: вилучено наркотиків на понад мільйон

У результаті масштабної спецоперації із залученням бійців спецпідрозділу КОРД на Тернопільщині правоохоронці викрили злочинну діяльність 11 осіб, яких підозрюють у виготовленні, придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів. Двоє з них також підозрюються у наданні приміщень для вживання наркотиків.

За даними слідства, підозрювані налагодили схему незаконного обігу наркотичних речовин на території Тернопільської та Хмельницької областей. Деякі з них діяли самостійно — купували заборонені речовини через Telegram-канали, облаштовували так звані «закладки» у місцях проживання та вирощували наркосировину у спеціально підготовлених приміщеннях. Інші працювали групами. Діяльність однієї з таких організованих груп документували спільно правоохоронці Тернопільщини та Хмельниччини.

За підрахунками слідчих, щомісячний «прибуток» зловмисників від незаконного бізнесу становив до 150 тисяч гривень.

У ході спецоперації провели 25 обшуків у Кременецькому, Чортківському та Бучацькому районах. Трьох осіб затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Правоохоронці вилучили понад 3 кг канабісу, 1 кг коноплі та інші наркотичні засоби. Орієнтовна вартість вилученого на «чорному ринку» перевищує 1 мільйон гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування здійснюють слідчі підрозділи ГУНП в області за процесуального керівництва прокурорів Тернопільщини.