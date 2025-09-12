Тернопільський драмтеатр представить прем’єру: «Тернопільська Неаполітана» — жінка в умовах війни та еміграції

Тернопільський академічний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка готується до прем’єри трагікомедії «Тернопільська Неаполітана», яка відбудеться 28 вересня 2025 року. П’єса Надії Ковалик розповідає про боротьбу української жінки за гідність та національну ідентичність в умовах війни та еміграції.

Головна героїня, Марія, — це жінка високої культури, яка після втрати чоловіка на фронті та вимушеного емігрування до чужої країни зберігає вірність своїй Батьківщині, культурі та родині. Її образ символізує незламність, ніжність та силу української жінки, яка, незважаючи на усі труднощі, не втрачає своєї віри в добро.

Вистава розкриває внутрішній конфлікт, який переживає Марія, намагаючись зберегти свою душевну рівновагу навіть у найбільш складних умовах. Тема любові до рідної землі, прагнення зберегти свою гідність і культуру в часи руйнації є основною лінією сюжету.

Творча команда:

Постановка «Тернопільська Неаполітана» реалізується під керівництвом відомого режисера Федора Стригуна, лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка та народного артиста України. Сценографію та костюми до вистави розробив Володимир Дорош.

Акторський склад:

Марія — Тетяна Панькевич, Наталія Черненко

Максим — Дмитро Чоповський, Василь Боднар

Славчик — Макар Попович, Марк Воробець

Пані Стефа — Віра Самчук, Тетяна Гончарик

Галя — Оксана Левків, Наталія Олексів

Синьйора Лючія — Люся Давидко, Оксана Малінович, Оксана Сачко

Синьйор Ніколо — Ігор Сачко, Сергій Андрушко, Ігор Наконечний

Роберто — Євген Лацік, Максим Попович

Лола — Алла Кулішевська, Юлія Хміль

Фернандо — Віталій Луговий, Юрій Черненко

Що очікувати?

Ця вистава, окрім глибокої драматургії, обіцяє бути насиченою емоційними моментами, що розкривають боротьбу героїв за свою гідність і віру. Вона стане важливим культурним внеском у підкреслення ролі української жінки в умовах війни та еміграції.

Не пропустіть прем’єру «Тернопільська Неаполітана» 28 вересня 2025 року в Тернопільському академічному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка.