Справа про вбивство Віталія Ващенка: касація — аж наступного року

28 жовтня колегія Касаційного кримінального суду Верховного Суду під головуванням судді Станіслава Голубицького мала розглянути справу про замовне вбивство громадського активіста, депутата Кременецької міської ради Віталія Ващенка. Утім, слухання відклали аж на 22 січня 2022 року.

Річ у тім, що на засідання не з’явився один із обвинувачуваних — пособник у вчиненні злочину Станіслав Бабенко. Незадовго після перегляду вироку в апеляції його випустили з-під варти. Троє інших фігурантів — організатор злочину Олександр Закутній, виконавці Максим Кондратенко і Олексій Цимбалюк — перебувають за ґратами. На засідання Касаційного суду до Києва виявили бажання поїхати двоє підсудних — Цимбалюк і Кондратенко. Олександр Закутній брав участь через відеоконференцію з Чортківського СІЗО. Адвокати підсудних долучилися до відеоконференції з Тернопільського апеляційного та Тернопільського міськрайонного судів.

Вдова активіста Наталія Ващенко та її адвокат Андрій Войнарський теж прибули на слухання через відеоконференцію до Тернопільського апеляційного суду. Участь в онлайн засіданні зумовлена передусім карантинними обмеженнями, які запроваджені нині через ковід.

Потерпіла сторона хотіла, щоб після майже року очікувань касаційна інстанція нарешті розглянула справу, але доведеться чекати ще три місяці. А ось обвинувачуваним затягування — тільки на руку. Невдовзі може вийти з-під варти організатор вбивства, він усіляко намагається добитися цього через суди, бо за п’ять років у ЗІСО йому «набіг» майже весь присуджений термін.

— Вчора зі мною сконтактував мій підзахисний Станіслав Бабенко, якого нема сьогодні на розгляді. Від нього надійшла заява про те, що бажає брати участь у судовому засіданні, але не має змоги прибути до Києва. Просить перенести судове засідання щонайменше на місяць. Заява адресована на ім’я Верховного суду, — повідомила адвокатка Ірина Жеребецька.

Щоб не порушувати права обвинувачуваного, головуючий змушений був відкласти слухання справи.

— За ці роки я вже добре вивчила психологію обвинувачуваних, тому очікувала такого розвитку подій, — прокоментувала після засідання Наталія Ващенко. — Затягування розгляду — в інтересах фігурантів справи, адже невідомо, яке рішення прийме касаційний суд. Якщо скасує ухвалу апеляційного суду й відправить на новий розгляд, то може бути так, що Бабенка доведеться знову брати під варту. Всіх обвинувачуваних належним чином повідомили про слухання в Касаційному суді. Бабенку надіслали повістки на дві адреси. До того ж, як заявила його захисниця, вона з ним спілкувалася, отже, він був повідомлений. Ми з адвокатом виклали нашу позицію у касаційній скарзі — скасувати рішення апеляційної інстанції і повернути справу на новий розгляд в апеляційну інстанцію. Наполягаю на відновленні справедливості! Обвинувачувані мають понести покарання у вигляді довічного ув’язнення, адже вчинили надзвичайно важкий злочин. Вони — рецидивісти, раніше неодноразово були суджені. Не вірю, що стануть на шлях виправлення. Вважаю, що вирок першої інстанції — несправедливий. Суддя так обґрунтував все, щоб його не касували, але розуміємо, що обвинувачувані практично не покарані. Не даю оцінку роботі суду. Але як потерпіла, вважаю, що за такі серйозні злочини має бути належне покарання, бо м’якість призводить у подальшому до рецидиву. Що казати, якщо Кондратенко вже в СІЗО вчинив новий злочин, справа зараз у суді. Водночас триває розслідування справи щодо замовника вбивства мого чоловіка. Вбивці мають відповісти за те, що забрали людське життя.

Нагадаємо, що громадського активіста Віталія Ващенка вбили 26 травня 2016-го року. Від грудня 2016-го року до квітня 2018-го справу слухали у Зборівському районному суді.

2 квітня 2018-го року Зборівський районний суд оголосив вирок фігурантам: Олександра Закутнього засудив на 14 років позбавлення волі, Максима Кондратенка — теж на 14, Олексія Цимбалюка — на 13, Станіслава Бабенка — на 4. Проте Апеляційний суд Тернопільської області скасував вирок і повернув на новий розгляд.

Від вересня 2018 року до липня 2020-го року справу слухали в Тернопільському міськрайонному суді. 3 липня 2020-го Тернопільський міськрайонний суд оголосив вирок фігурантам: Олександра Закутнього засудили на 10 років ув’язнення, Олексія Цимбалюка — на 13 років, Максима Кондратенка — на 14 років (13 років і 6 місяців за даний злочин плюс невідбутий термін за попередній злочин), Станіслава Бабенка — на 8 років і 6 місяців. 23 листопада 2020-го року Тернопільський апеляційний суд заслухав справу і залишив вирок суду першої інстанції без змін.