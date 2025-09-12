Порушень митних правил на понад 35 мільйонів гривень виявили на Тернопільщині

Впродовж восьми місяців 2025 року за фактами порушень митного законодавства працівники Тернопільської митниці склали 57 протоколів про порушення митних правил на понад 35 мільйонів гривень.

Про це повідомили в управлінні боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Тернопільської митниці.

Загальна сума вилучених предметів правопорушень за цей період склала 10 мільйонів гривень. Загалом від правоохоронної діяльності митниці до Державного бюджету України надійшло 516 тисяч гривень.

На розгляд до суду митницею передано 8 справ про порушення митних правил на загальну суму понад 10 мільйонів гривень.

Втім, не кожен спір доходить до суду. У 19 випадках порушення вдалося врегулювати шляхом компромісу – законного механізму досудового вирішення справ. Це дозволило залучити до бюджету 308 тисяч гривень без затягування процесу.

У зоні діяльності Тернопільської митниці найчастіше фіксували правопорушення пов’язані із:

– неправомірними операціями з товарами, митне оформлення яких не завершено;

– недекларуванням товарів, що переміщуються через митний кордон України;

– перевищенням строку транзитних перевезень (доставки) товарів;

– перевищенням строку тимчасового ввезення товарів;

-діями, спрямованими на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру тощо.