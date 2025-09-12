Тернопільська “Водна арена” переходить у комунальну власність

На 51-й сесії Тернопільської міської ради ухвалено важливе рішення, яке стосується завершення будівництва «Водної арени Тернопіль». Об’єкт незавершеного будівництва, розташований у Тернополі, передадуть у комунальну власність Тернопільської міської територіальної громади. Це рішення ухвалено депутатами на засіданні 12 вересня.

«Водна арена Тернопіль» є проектом, який отримав співфінансування з державного та міського бюджетів. Проте наразі вона є незавершеним об’єктом, і необхідно вжити подальших заходів для її збереження і запуску в експлуатацію. Міська рада уповноважила виконавчий комітет створити комісію для передачі об’єкта у комунальну власність, а також затвердити акти, необхідні для подальшого функціонування споруди.

Цей проект включає в себе будівництво сучасної спортивної арени для водних видів спорту, яка мала б стати важливим об’єктом для розвитку спорту та рекреації в Тернополі. «Водна арена» має на меті забезпечити місцевих жителів та гостей міста можливістю для тренувань, проведення змагань та організації відпочинку.

Крім того, завершення будівництва такого об’єкта стане важливим кроком у розвитку спортивної інфраструктури міста та обласного центру, а також дасть нові можливості для популяризації водних видів спорту в регіоні.

Нагадаємо, що проект «Водна арена Тернопіль» активно обговорювався місцевими владою і громадою протягом останніх кількох років. Завдяки цьому об’єкту Тернопіль матиме можливість приймати всеукраїнські та міжнародні змагання з водних видів спорту, що збільшить популярність міста серед спортсменів та туристів.