Нова іменна стипендія в Тернополі підтримуватиме обдарованих хореографів

Тернопільська міська рада ухвалила важливе рішення, яке дозволить підтримати талановитих учнів у галузі хореографії. На 51-й сесії було внесено зміни до Положення про іменні стипендії, доповнивши його новою категорією: стипендією імені Ігоря Николишина для учнів, що досягли високих результатів у хореографії.

Відтепер ці стипендії отримуватимуть четверо учнів, які продемонструють особливі здібності у хореографії й успіхи на конкурсах і фестивалях у 2024–2025 роках. Також було ухвалено збільшення розміру фінансової підтримки:

Іменна стипендія — 1300 грн на місяць;

Премія переможцям олімпіад та конкурсів — 800 грн за один етап.

Зараз у Тернополі нараховується 62 іменні стипендії, які надаються обдарованим дітям у різних галузях: від навчання та спорту до мистецтва й активної участі в громадському житті.

Це чудова можливість для молоді проявити свої таланти та отримати підтримку на шляху до розвитку!