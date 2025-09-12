Тернопільсько-Зборівська архиєпархія оголошує конкурс творчих робіт до 160-річчя митрополита Андрея Шептицького

Катехитична комісія Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ оголошує конкурс творчих робіт та малюнків, приурочений до 160-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького – визначного духовного лідера Української Греко-Католицької Церкви.

Мета конкурсу:

вшанувати постать митрополита Андрея Шептицького;

поглибити християнські, морально-етичні цінності серед дітей та молоді;

розвинути творчі здібності учасників і заохотити до осмислення духовної спадщини України.

До участі запрошуються діти та підлітки віком від 8 до 17 років у двох вікових категоріях:

Молодша група (8-13 років): образотворчі роботи (малюнки, портрети, колажі у форматі А4 або А3, виконані аквареллю, гуашшю чи олівцем);

Старша група (14-17 років): літературні твори (твір-роздум або лист до митрополита, обсяг 2-3 сторінки, рукопис або друкований варіант).

Номінації:

образотворче мистецтво;

літературна творчість.

Джерело для натхнення: рекомендується книга “Найдорожчий таточко – дітям про митрополита Андрея Шептицького” (Львів, 2015, 159 с.). Завантажити за посиланням – Книжка для конкурсу

Терміни проведення конкурсу:

На деканальному рівні:

Прийом робіт: 20 вересня – 15 жовтня 2025 року

Оцінювання журі: до 20 жовтня 2025 року

Нагородження переможців – під час недільної Літургії або окремого заходу (визначається кожним деканатом).

На архиєпархіальному рівні:

25 жовтня 2025 року (субота) – фінал у м. Тернопіль.

Участь беруть переможці деканального етапу (по 1 особі в кожній номінації).

Після оголошення результатів відбудеться пізнавальна гра “Цікаве про відомих” про життя та служіння митрополита.

Для учасників буде організована поїздка-екскурсія до с. Прилбичі (батьківщини митрополита Андрея Шептицького).

Нагородження: переможці отримають грамоти, дипломи та цінні подарунки. Найкращі роботи буде представлено на виставках у храмах архиєпархії та в соціальних мережах.

Разом з роботою потрібно подати інформацію:

Прізвище та ім’я учасника

Вік

Назва роботи

Назва парафії та деканату

Контактна особа (катехит, священник тощо)

Контакти: Катехитична комісія Тернопільсько-Зборівської архиєпархії, телефон: 097 65 33 805.