Тернопільсько-Зборівська архиєпархія оголошує конкурс творчих робіт до 160-річчя митрополита Андрея Шептицького
Катехитична комісія Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ оголошує конкурс творчих робіт та малюнків, приурочений до 160-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького – визначного духовного лідера Української Греко-Католицької Церкви.
Мета конкурсу:
- вшанувати постать митрополита Андрея Шептицького;
- поглибити християнські, морально-етичні цінності серед дітей та молоді;
- розвинути творчі здібності учасників і заохотити до осмислення духовної спадщини України.
До участі запрошуються діти та підлітки віком від 8 до 17 років у двох вікових категоріях:
- Молодша група (8-13 років): образотворчі роботи (малюнки, портрети, колажі у форматі А4 або А3, виконані аквареллю, гуашшю чи олівцем);
- Старша група (14-17 років): літературні твори (твір-роздум або лист до митрополита, обсяг 2-3 сторінки, рукопис або друкований варіант).
Номінації:
- образотворче мистецтво;
- літературна творчість.
Джерело для натхнення: рекомендується книга “Найдорожчий таточко – дітям про митрополита Андрея Шептицького” (Львів, 2015, 159 с.). Завантажити за посиланням – Книжка для конкурсу
Терміни проведення конкурсу:
На деканальному рівні:
- Прийом робіт: 20 вересня – 15 жовтня 2025 року
- Оцінювання журі: до 20 жовтня 2025 року
- Нагородження переможців – під час недільної Літургії або окремого заходу (визначається кожним деканатом).
На архиєпархіальному рівні:
- 25 жовтня 2025 року (субота) – фінал у м. Тернопіль.
- Участь беруть переможці деканального етапу (по 1 особі в кожній номінації).
- Після оголошення результатів відбудеться пізнавальна гра “Цікаве про відомих” про життя та служіння митрополита.
- Для учасників буде організована поїздка-екскурсія до с. Прилбичі (батьківщини митрополита Андрея Шептицького).
Нагородження: переможці отримають грамоти, дипломи та цінні подарунки. Найкращі роботи буде представлено на виставках у храмах архиєпархії та в соціальних мережах.
Разом з роботою потрібно подати інформацію:
- Прізвище та ім’я учасника
- Вік
- Назва роботи
- Назва парафії та деканату
- Контактна особа (катехит, священник тощо)
Контакти: Катехитична комісія Тернопільсько-Зборівської архиєпархії, телефон: 097 65 33 805.