ДНК-експертиза підтвердила загибель захисника Назарія Франкова з Тернопільщини

Знову трагічна звістка для громади: підтверджено загибель Героя України – Франкова Назарія.

Заліщицька міська рада повідомляє, що після проведення ДНК-експертизи підтверджено загибель військовослужбовця Франкова Назарія з села Іване-Золоте, який до цього часу вважався безвісти зниклим.

Назарій мужньо став на захист рідної землі у найважчий для України час, проявляючи відвагу, самовідданість та вірність присязі. Його відданість Батьківщині, сміливість та готовність захищати свободу й незалежність держави назавжди залишаться у пам’яті рідних, односельців та всіх жителів громади.

Висловлюємо співчуття родині та близьким Героя. Ми розділяємо біль втрати і підтримуємо рідних у цей важкий час.

Назарій Франков віддав своє життя за свободу та цілісність нашої держави. Його мужність і жертовність залишаються прикладом для всіх українців.

🕯 Світла і вічна пам’ять Герою України!