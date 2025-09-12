Тернопіль отримає кредит на закупівлю 8 нових автобусів

На черговому засіданні 51-ї сесії Тернопільської міської ради депутати ухвалили важливе рішення для розвитку транспортної інфраструктури міста. Вони надали дозвіл комунальному підприємству «Міськавтотранс» на отримання кредиту в розмірі 33 мільйони гривень у кредитно-фінансовій установі для придбання нових транспортних засобів.

Зокрема, кошти будуть спрямовані на закупівлю восьми нових автобусів українського виробництва. Нові транспортні засоби вийдуть на маршрути міста з початку 2026 року, що дозволить значно оновити міський рухомий склад та покращити якість пасажирських перевезень у Тернополі.

Цей крок є важливим для покращення транспортного обслуговування тернополян, адже нові автобуси будуть більш економічними, комфортними та екологічними, що забезпечить зручність для пасажирів і зменшить негативний вплив на навколишнє середовище.

Влада Тернополя продовжує робити акцент на оновленні та модернізації міської інфраструктури, зокрема в сфері громадського транспорту, аби покращити якість життя городян і створити комфортні умови для переміщення по місту.