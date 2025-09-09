13 місяців надії та очікування: підтвердилася загибель Івана Субтельного з Тернопільщини

Небесне військо поповнилося ще одним молодим ангелом-захисником.

З глибоким сумом Гримайлівська громада сповіщає про загибель солдата Івана Ярославовича Субтельного, 1996 року народження, уродженця села Паївка.

Військовий вважався зниклим безвісти з 22 липня 2024 року. Усі ці 13 місяців рідні, друзі та односельчани жили вірою та сподіванням, чекали на звістку про його життя. Та, на жаль, надії обірвалися – підтвердилася найстрашніша вістка.

Іван Субтельний – заступник командира бойової машини, навідник-оператор 1 механізованого відділення 3 механізованого взводу 2 механізованої роти 1 механізованого батальйону військової частини А4941. Він героїчно загинув 22 липня 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту України поблизу населеного пункту Вовче Покровського району Донецької області.

Молодий воїн був призваний на службу у Збройні сили України у грудні 2023 року. Пройшов навчання за кордоном, зарекомендував себе як один із найкращих бійців. Іван був справжнім патріотом, вірним сином своєї країни, який до останнього виконував військову присягу.

«Слів замало, щоб передати біль… Материнське серце розривається від утрати. Уся громада у важкій скорботі», – йдеться у повідомленні Гримайлівської селищної ради.

Шлях повернення Героя додому був довгим і важким. Тепер Іван Субтельний повертається, щоб знайти вічний спокій на рідній землі.

Громада висловлює щирі співчуття батькам, рідним та близьким полеглого захисника.

Герой назавжди залишиться у строю, у нашій пам’яті та серцях.

Про дату та час зустрічі та прощання з Іваном Субтельним буде повідомлено додатково.

Вічна слава і світла пам’ять Герою!