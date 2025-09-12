Тернополянка Олександра Черевата вп’яте стала чемпіонкою України з боксу серед юніорів

Олександра Черевата з Тернополя вп’яте стала чемпіонкою України з боксу серед юніорів та виборола місце у складі національної збірної, яка представлятиме Україну на Чемпіонаті Європи. Змагання відбудуться у грудні цього року в Німеччині.

Нещодавно пройшли фінальні поєдинки у всеукраїнському турнірі з боксу в Мукачево . Це був відбірковий турнір до Чемпіонату Європи. Олександра провела чотири поєдинки у ваговій категорії до 46 кг і впевнено здобула перемогу.

Юна спортсменка є вихованкою КЗДЮСШ з греко-римської боротьби, відділення боксу. Її успіх – це результат наполегливої праці та командної підтримки досвідчених тренерів: Романа Череватого, Романа Діткуна та Євгена Марущака.

Попереду – нові виклики і велика честь – захищати кольори збірної України на європейській арені. Щиро бажаємо Олександрі успіхів, впевненості та перемог на міжнародному рівні!