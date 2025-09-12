Шаргородська трагедія: чутки та плітки про булінг і зґвалтування – що правда?

Уранці 10 вересня семитисячне тихе містечко Шаргород, що на Вінниччині, сколихнула трагедія: 23-річний колишній учитель з ножем напав на двох учнів. Одному завдав понад десяти ножових поранень, іншому — щонайменше п’яти. Десятикласник Микола Білик та одинадцятикласник Владислав Бевза загинули. До вечора навколо трагедії з’явилися різні чутки. У соцмережах чимало користувачів звинувачували учнів і виправдовували вчителя. Писали про те, що хлопці — булери й учитель просто не витримав. Поширювали плітки, що вони зґвалтували брата нападника — цьому нема жодних підтверджень. Далі — більше: почала з’являтися інформація, що той брат після зґвалтування покінчив життя самогубством, а бабуся після такої трагедії померла. Ні одне, ні інше не підтвердилося. І брат, і бабуся — живі. Щоб розібратися в обставинах трагедії, hromadske вирушило на Вінниччину.

Як сталося вбивство?

Уранці 10 вересня загиблі, як завжди, їхали в Шаргород шкільним автобусом. Вийшли не біля ліцею на початку міста, у якому навчалися, а поїхали до лікарні по довідку.

У цьому самому автобусі їхав і підозрюваний. Коли встиг підсісти, водій не побачив. Пономарьов вийшов на тій самій зупинці, що і юнаки. Ішов позаду них вулицею, яка веде до лікарні, і раптово почав колоти ножем.

Правоохоронці кажуть , що заточений ніж підозрюваний придбав і підготував заздалегідь.

Трагедія сталася поблизу будинку, де живе ветеран російсько-української війни. Чоловік розповідав журналістам, що почув крик і вибіг на вулицю. Побачив закривавлених юнаків і хлопця біля них. Той став тікати. Ветеран кинувся навздогін, але нападник відірвався. А втім, на шляху Пономарьов потрапив на камери вуличного спостереження. Через кілька годин правоохоронці спіймали Олексія в полі біля Шаргорода.

Що кажуть у школі, де викладав Пономарьов?

Олексій Пономарьов був учителем Копистиринської гімназії, у селі біля Шаргорода. Директорка Олена Кушнір розповідає, що він почав працювати вчителем англійської молодших класів та учнів 5-6 класу на неповну ставку в жовтні 2024 року. Молодому педагогу дали квартиру, сам він — із села Пасинки, що за шість кілометрів звідси.

Підозрюваний у вбивстві Олексій Пономарьов Денис Булавін / hromadske

«Попередня директорка Надія Хрущак звільнила вчительку, яка була хорошим фахівцем. Вона не могла витримати керівника, а на її місце тодішня директорка прийняла Олексія», — каже Олена.

За її словами, у нового вчителя майже одразу розпочалися конфлікти з п’ятикласниками: діти скаржилися, що Пономарьов лаявся та шарпав їх.

«Але на той момент керівниця не реагувала, а навпаки — захищала вчителя. Коли взимку мама п’ятикласника прийшла в школу поскаржитися, чому її дитину ображають, то директорка погрожувала викликати на неї поліцію. І вона приїхала того дня. Поліціянт узяв пояснення у вчителя, директорки й класного керівника. Мене, на той час як заступника, до цього не залучали», — стверджує нинішня очільниця школи.

Однак їй не відомо, який хід мала ця справа далі в поліції. Водночас конфлікти не припинялися. Усе дійшло до відділу освіти Шаргородської міськради. Звідти приїхала комісія. І в березні тодішня директорка написала заяву на звільнення за власним бажанням. Відтоді Олена Кушнір обійняла посаду.

«З моменту, коли я прийшла, і до середини квітня інцидентів не було, то й підстав для звільнення не було. Якби ще під час першої ситуації керівник звернув увагу на це, то, мабуть, тоді потрібно було розв’язувати цю проблему», — додала нинішня директорка.

Однак якось під час тривоги, коли уроки проводили в укритті, між учителем Олексієм Пономарьовим і нині загиблим Миколою Біликом сталася сутичка. Заступниця директорки Альона Мотишена бачила все на власні очі:

«Я була в окремій секції з 1 класом, коли почула шум. Вийшла й побачила, що наш учитель розтягує Олексія й Колю. Олексій обхопив хлопця рукою за шию й душив. Коли їх розʼєднали, я виштовхала Пономарьова надвір і пішла повідомити директору».

Микола тим часом побіг до мами, яка працює поряд у дитсадку. Жінка прийшла до школи й викликала поліцію.

«Ми викликали Олексія. Сказали йому: “Ти ж розумієш, що ти свою карʼєру цим завершив?”. Ми питали, чому він це зробив, але відповіді він не давав, мовчав. Після цього сказав, що напише заяву на звільнення. Ми його розрахували», — розповідає Олена Кушнір.

У травні до Шаргородського районного суду надійшов обвинувальний акт щодо Олексія Пономарьова. Йому інкримінували статтю про умисне легке тілесне ушкодження, що карається штрафом до 850 грн або громадськими чи виправними роботами. Чергове засідання було заплановане на кінець вересня.

Після звільнення школа не мала звʼязку з Олексієм. Коли телефонували, щоб забрати підручники, він не брав слухавку.

Інший загиблий хлопець, Владислав, теж із Копистирина, та після 5 класу в місцевій школі не навчався, перейшов у Шаргородський ліцей. Олексій Пономарьов не був його вчителем. Миколу Білика, який закінчив тут дев’ять класів, директорка характеризує так:

«Коля був доброзичливий, навчався добре, займався спортом. Завжди посідав місця на спортивних заняттях. Коли потрібно було у чомусь допомогти, він реагував».

До слова, Пономарьов у 2023 році ще працював учителем у Плебанівському ліцеї Шаргородської міськради. Там працівники нам сказали, що він відчитав «буквально кілька уроків», після чого звільнився за власним бажанням. Інцидентів, мовляв, за цей час із ним не було.

А що кажуть місцеві?

Біля магазину в Копистирині зустрічаю літню жінку. Запитую про те, що пишуть у соцмережах: що хлопці — булери, могли спровокувати напад. Жінка відповідає коротко: «Пишуть таке вже, що слухати не хочеться».

Такі коментарі заперечує і продавчиня Оксана. Вона працює в магазині, що саме поряд зі школою.

«Владик був біля бабусі, мама поїхала в Польщу на заробітки, батька не було в нього. Мама з ним розійшлася, але куди він подівся, я не знаю. Вона мама двох дітей, бо в неї ще старший, але він з особливостями розвитку. Владик був підтримкою цієї сімʼї. Він пішов на роботу, заробив, купив машину», — розповідає жінка.

У Миколи Білика — двоє братів. Старший живе у Вінниці, але в сімʼї є ще менший. А батько помер. Тож, щоб допомогти мамі, Микола на канікулах працював, каже продавчиня.

«Цей учитель зривався на дітей. Він казав, що учні не так на нього дивляться. А як можна дивитися на вчителя? Десь хтось засміється, це його збурювало. Те, що пишуть про булінг молодшого брата Олексія, то Микола тільки цього року перейшов у 10 клас у Шаргород. І щоб цих хлопчиків (загиблих — ред.) у нашій школі боялися — такого не було», — додала Оксана.

У підозрюваного дійсно є молодший брат. Він вчиться у Шаргородському ліцеї. Директор закладу Сергій Іванець у коментарі hromadske спростував чутки про булінг хлопця:

«Ніхто його не зачіпав, усе було спокійно. Те, що пишуть у соцмережах, — ну, що я можу зробити, хай пишуть».

hromadske навідалося і в Пасинки, звідки підозрюваний у вбивстві. Про Олексія Пономарьова там кажуть: не привертав до себе уваги. Водночас дивуються коментарям, які люди пишуть про загиблих:

«Я не знаю, хто таке пише, як вони гріха не бояться. Я знаю Миколу, дуже хороший. Він у церкву ходив, прислужував у священника. А за Олексія, щоб було щось чути в селі, щоб із кимось бився, то такого не було, і по клубах не ходив. У них сімʼя вірян», — розповіла місцева літня жінка.

Сусід, який проходив повз і почув нашу розмову, додав: «Олексій був тихий, скромний. А якщо було б зґвалтування, знаєте, як було б чути? Тут о 8-й ранку сталося вбивство, як за пів години в селі знають, що лежать трупи (у Шаргороді — ред.)».

А втім, журналістам ТСН вдалося поспілкуватися з мамою підозрюваного. Вона розповіла, що вбиті хлопці зривали уроки, поводилися виклично й цькували її молодшого сина.

«У мене є молодший син. Тепер уже покійний учень Владик минулого року почав бити мого молодшого сина по голові. Бив, ображав кожного разу, коли їхали в автобусі до школи. Молодший син терпів, а згодом до побиття приєдналося все це “кодло”. Буквально у вівторок на сина знов напали, били по голові. Цей Владик Б. напав першим, а дівчинка Юля все знімала на телефон. Коли я дізналася про це, то зателефонувала чоловікові, розповіла йому. Поруч із чоловіком був Олексій, який все це почув…».

Що кажуть правоохоронці?

Вінницький міський суд 11 вересня відправив Пономарьова під варту на два місяці без права внесення застави. Олег Ткаленко, очільник прокуратури Вінниччини, повідомив, що підозрюваний у повному обсязі не визнає вину.

Він також наголосив, що правоохоронці не мають інформації про нібито булінг і зґвалтування, пов’язані з жертвами нападу, як про це писали в соцмережах. Прокурор пояснив, що затриманий чоловік попередньо пояснив свої дії загальними неприязними відносинами, які спонукали його до дії. Утім, його остаточний мотив поки не відомий.

Очільник прокуратури Вінниччини Олег Ткаленко Денис Булавін / hromadske

Речниця поліції Вінниччини Заріна Маєвська також повідомила: інформація про нібито зґвалтування молодшого брата підозрюваного до поліції не надходила.

Зазначимо, що значна частина акаунтів, з яких пишуть про зґвалтування чи побиття дружини Олексія (хоч він неодружений), — або закриті, або порожні.

За словами прокурора Ткаленка, підозрюваному призначатимуть відповідну експертизу для надання оцінки його ментального здоров’я: «Це обов’язково будемо робити. Тому що і сам почерк такий, і вчинення [злочину] зухвале — протягом 40 секунд завдати такої кількості ударів».