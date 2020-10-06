15:11 | 6.10.2020
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Новини Тернополя 

Жительку Тернопільщини підозрюють у вбивстві матері

Irena 0 Views Прокоментуй!

Трагедія сталася у селі Жабинці Гусятинського району в неділю, 4 жовтня. Смерть 75-річної жінки констатувала бригада лікарів швидкої допомоги, яка прибула на виклик сільського фельдшера. Медикам донька загиблої розповідала, що матір невдало впала.  Проте чисельні травми обличчя та голови, а також сліди крові, які вже намагалися змити, викликали підозру  щодо правдивості слів 50-річної доньки. Остання, до слова, перебувала у стані алкогольного сп’яніння. 

Виїхавши на місце події, поліцейським вдалося з’ясували, що того дня донька святкувала свій ювілей. Коли ж гості стали розходитися, старенька матір намагалася вийти зі своєї кімнати, аби попрощатися з ними, проте іменинниця кинулася до пенсіонерки, заштовхала її назад до помешкання і веліла не виходити. Пенсіонерка, обурена поведінкою нетверезої доньки, замахнулася на неї палицею, на яку опиралася під час ходьби, та родичка вихопила тростину і взялася гамселити немічну  матір. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла.

– У тому, що саме вона заподіяла смерть рідній людині 50-річна зловмисниця не хотіла зізнаватися, – розповів заступник начальника-начальник слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Олександр Янцевич. – За її версією – мати впала, вдарилася і від цього померла. Донька навіть пробувала відмити сліди крові, проте була нетвереза і робила це незграбно.

Поліцейським вдалося зібрати докази причетності  зловмисниці до важкого злочину і  їй оголосили підозру за частиною 2 статті 121 ККУ – умисне тяжке тілесне ушкодження,  що спричинило смерть потерпілої.

Вирішується питання про обрання підозрюваній міри запобіжного заходу.
 

 

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