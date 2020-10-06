На Тернопільщині об’єкти «Великого будівництва» готові до відкриття

На Тернопільщині триває будівництво 16 об’єктів Національної програми «Велике будівництво» (5 шкіл, 5 садочків, 6 об’єктів спорту) на загальну суму 182, 3 млн.

Станом на сьогодні вже завершено будівельні роботи на семи об’єктах, три з яких введено в експлуатацію.

У Лозівській загальноосвітній школі вже провели компклесну термомодернізацію будівлі під школу майбутнього, здійснили ремонт покрівлі, замінили вікона та двері на енергозберігаючі.

У,,Лозівської ЗОШ I-III ст.-ДНЗ” діють 22 класи, у яких навчається 239 учнів, працює 57 працівників. На території закладу влітку 2018 року відкрили першу сільську шкільну обсерваторію в Україні, що дало змогу вивчати в школі астрономію.

Тепер школа має всі шанси називатися «Школою майбутьнього».

Вартість робіт становить з термомодернізації та ремонту становить більше восьми мільйонів гривень.

Цьогоріч відбулась реконструкція Новосільської ЗОШ I-III ступенів імені Мирона Зарицького. Навчальний заклад є опорним закладом в громаді. В школі навчається 275 учнів.

У школі були проблеми із проведенням уроків фізичної культури, оскільки працював лише один спортзал, а шкільне подвір’я не було пристосоване до сучасних освітніх вимог.

Завдяки програмі «Велике будівництво» у Новосільській школі реконструйовано частину будівлі, замінили існуючої мережі електроосвітлення та здійснили благоустрій внутрішнього двору школи. А найголовніше, що на території школи облаштували спортивний майданчик і тепер діти мають можливість займатися спортом на свіжому повітрі.

Вартість робіт становить десять мільйонів гривень.

Завершується будівництво дитячого садка на 25 місць у селі Слобідка Козівського району. Об’єкт готовий на 90%.

У селі Слобідка проживає 678 жителів. Через те, що в селі не було дошкільного навчального закладу, батьки змушені були возити дітей у дитсадки сусідніх сіл за 5-10 кілометрів, або займатися самоосвітою вдома.

Тепер у селі буде свій дитсадок. Завершити будівництво планують цього місяця. Вартість робіт складає одинадцять мільйонів гривень.

Нагадаємо, що під час робочого візиту на Тернопільщину 18 вересня, Президент України Володимир Зеленський оглянув новозбудований дитячий садок у селі Біла. Дошкільний навчальний заклад розрахований на 120 дітей, по 2 молодші, середні та старші групи.

Про власний дошкільний заклад місцеві жителі мріяли уже давно. Попри те, що село Біла є досить великим за площею та кількістю населення, батькам доводилося возити дітей до обласного центру.

Об’єкт збудований також в рамках програми Президента України «Велике будівництво». Вартість об’єкта понад 48 мільйонів гривень. Наразі триває процедура передачі об’єкта на баланс сільської ради Білецької ОТГ. Після чого комунальна установа зможе отримати ліцензію про надання освітніх послуг.

Завдяки програмі «Велике будівництво» запрацював спортивний компклекс загальноосвітньої школи-інтернату I–IIIступенів Кременецької районної ради. Його називають місцем виховання майбутніх чемпіонів, зокрема, у літніх видах спорту.

Об’єкт реалізовано на базі Волинського ліцею ім. Нестора Літописця. Комплекс складається з футбольного поля, легкоатлетичної доріжки, тенісного корту, баскетбольного майданчика, відкритого майданчику для тренажерів, трибуни на 260 місць.