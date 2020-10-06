15:31 | 6.10.2020
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На вибори у Тернополі пішли достойні, професіонали…. але й пішли “живі, мертві і ненароджені”, “голі, босі і вінку”, – Лілія Проць

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Лілія Проць вчора, 5 жовтня, зняла свою кандидатуру в депутати до тернопільської міської ради. Сьогодні вона більш-детально розповіла, чому так зробила:

✅ Сумно, що пишуть, що мене поважають мене за те, що я зробила. Але вони ж самі не ініціювали щоб я була в їхній команді.

Мене не потрібно поважати. Бо впершу чергу я сама себе маю поважати. І поважаю!!!

✅ Сумно коли людина йде у списку до обласної, районної та міської ради одночасно. Надіється на авось повезе. І розповідає мені, що мій вибір політичної сили є ганебний.

✅ Сумно коли ще місяць тому Ви написали, що я не ту партію обрала. Згодом написали, що я не гідна писати дописи зі словами Любомира Гузара. А вчора так тішилися тим, що я не йду в депутати. Оприділіться!

Сумно… Сумно… Сумно…

Але це реалії політичного життя.

І на кінець…

Пішли на вибори різні: достойні, амбітні, молоді, з іскрою в очах, професіонали…. Але пішли ще “живі, мертві і ненароджені”, “голі, босі і вінку”

Лілія Проць

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