На вибори у Тернополі пішли достойні, професіонали…. але й пішли “живі, мертві і ненароджені”, “голі, босі і вінку”, – Лілія Проць

Лілія Проць вчора, 5 жовтня, зняла свою кандидатуру в депутати до тернопільської міської ради. Сьогодні вона більш-детально розповіла, чому так зробила:

Сумно, що пишуть, що мене поважають мене за те, що я зробила. Але вони ж самі не ініціювали щоб я була в їхній команді.



Мене не потрібно поважати. Бо впершу чергу я сама себе маю поважати. І поважаю!!!



Сумно коли людина йде у списку до обласної, районної та міської ради одночасно. Надіється на авось повезе. І розповідає мені, що мій вибір політичної сили є ганебний.



Сумно коли ще місяць тому Ви написали, що я не ту партію обрала. Згодом написали, що я не гідна писати дописи зі словами Любомира Гузара. А вчора так тішилися тим, що я не йду в депутати. Оприділіться!



Сумно… Сумно… Сумно…



Але це реалії політичного життя.



І на кінець…



Пішли на вибори різні: достойні, амбітні, молоді, з іскрою в очах, професіонали…. Але пішли ще “живі, мертві і ненароджені”, “голі, босі і вінку”

Лілія Проць