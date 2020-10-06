На вибори у Тернополі пішли достойні, професіонали…. але й пішли “живі, мертві і ненароджені”, “голі, босі і вінку”, – Лілія Проць
Лілія Проць вчора, 5 жовтня, зняла свою кандидатуру в депутати до тернопільської міської ради. Сьогодні вона більш-детально розповіла, чому так зробила:
Сумно, що пишуть, що мене поважають мене за те, що я зробила. Але вони ж самі не ініціювали щоб я була в їхній команді.
Мене не потрібно поважати. Бо впершу чергу я сама себе маю поважати. І поважаю!!!
Сумно коли людина йде у списку до обласної, районної та міської ради одночасно. Надіється на авось повезе. І розповідає мені, що мій вибір політичної сили є ганебний.
Сумно коли ще місяць тому Ви написали, що я не ту партію обрала. Згодом написали, що я не гідна писати дописи зі словами Любомира Гузара. А вчора так тішилися тим, що я не йду в депутати. Оприділіться!
Сумно… Сумно… Сумно…
Але це реалії політичного життя.
І на кінець…
Пішли на вибори різні: достойні, амбітні, молоді, з іскрою в очах, професіонали…. Але пішли ще “живі, мертві і ненароджені”, “голі, босі і вінку”
Лілія Проць