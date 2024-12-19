Тернопільський Господарський суд повторно відкрив провадження за позовом московської церкви
Господарський суд Тернопільської області повторно відкрив провадження щодо ділянки стосовно якої постановою Верховного Суду вже надано висновки та визнано, що єпархія УПЦ МП не має жодного відношення до неї. Про це повідомляє тернопліьська активістка та волонтерка Юлія Мамчак.
Чому це важливо в умовах війни?
- Чому ця справа має важливе значення? Українська Православна Церква (УПЦ), хоч і заявляє про свою незалежність, історично має зв’язки з Російською Православною Церквою (РПЦ). У контексті війни, яку Росія веде проти України, це питання набуло ще більшої актуальності. Ділянка під собором перебувала в постійному користуванні УПЦ, але рішенням Тернопільської міської ради це право було припинено. Верховний Суд підтвердив законність цього рішення, однак УПЦ не полишає спроб оскаржити дії місцевої влади.
- Тернопільська громада має повне право вимагати виконання рішення Верховного Суду та повернення земельної ділянки в комунальну власність. Це стане важливим кроком у боротьбі за незалежність і безпеку держави. Що ще має статись, щоб з нашого файного міста зникло все моск@л₴с₴кe????? – каже Юлія Мамчак.
Акції протестів щодо заборони діяльності церкви УПЦ та заклики про перехід до української церкви проходили у Тернополі щотижня навесні 2023 року.
Біля храму Віри, Надії, Любові і матері їх Софії регулярно відбувались мирні протести проти діяльності Української Православної Церкви, яка досі залишається у підпорядкуванні московського патріархату. Активісти скандували, що йому не місце у Тернополі й нашій державі, переконували вірян та священників переходити в українську церкву. На плакатах написані гасла: «Московський патріархат вбиває», «Геть московського попа», «Кров українців на ваших руках», «Тут був ФСБешний піп» тощо. Також на плакатах зображені звірства, які робили росіяни на окупованих територіях.
Зважаючи на резонанс, у міській раді вирішили розглянути питання, щоб позбавити церкву права користування земельною ділянкою. Проєктом рішення передбачалось припинити управлінню Тернопільської єпархії УПЦ (код ЄДРПОУ 14052348) право постійного користування земельною ділянкою площею 0,5484га (кад. номер 6110100000:06:002:0018) для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, що за адресою вул. Євгена Коновальця, 1 у Тернополі.
Тож 17 квітня 2023 року на позачерговій сесії депутати одноголосно підтримали рішення припинити управлінню Тернопільської єпархії УПЦ право постійного користування земельною ділянкою за адресою вул. Євгена Коновальця, 1 у Тернополі. За проголосували 40 депутатів, зокрема і міський голова. Церква позвалась до суду.