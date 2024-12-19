Господарський суд Тернопільської області повторно відкрив провадження щодо ділянки стосовно якої постановою Верховного Суду вже надано висновки та визнано, що єпархія УПЦ МП не має жодного відношення до неї. Про це повідомляє тернопліьська активістка та волонтерка Юлія Мамчак. Чому це важливо в умовах війни?

Певно, всі ми памятаємо скандал, пов’язаний із земельною ділянкою площею 0,548 га, на якій розташований Кафедральний собор Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Незважаючи на постанову Верховного Суду України про законність рішення міської ради про саасування права постійного користування на ділянки Тернопільській єпархії Української Православної Церкви ( МП), Господарський суд Тернопільської області 5 грудня 2024 року знову відкрив нове провадження за позовом Управління УПЦ МР щодо витребування землі з громади.

Чому ця справа має важливе значення? Українська Православна Церква (УПЦ), хоч і заявляє про свою незалежність, історично має зв’язки з Російською Православною Церквою (РПЦ). У контексті війни, яку Росія веде проти України, це питання набуло ще більшої актуальності. Ділянка під собором перебувала в постійному користуванні УПЦ, але рішенням Тернопільської міської ради це право було припинено. Верховний Суд підтвердив законність цього рішення, однак УПЦ не полишає спроб оскаржити дії місцевої влади.

Аргументи проти УПЦ в умовах війни

1. Безпека держави. Діяльність релігійних організацій, що мають зв’язки з країною-агресором, викликає підозри в потенційному підриві національної безпеки. УПЦ досі не засудила російську агресію, що ставить під сумнів її лояльність до України.

2. Суспільний резонанс. Багато українців вважають, що релігійні громади, афілійовані з РПЦ, не мають права володіти стратегічними об’єктами чи землями в Україні, особливо в умовах воєнного стану.

3. Відповідальність місцевої влади. Дії Тернопільської міської ради є спробою повернути контроль над землями, які мають важливе значення для громади, і уникнути їх використання для пропаганди чи інших сумнівних цілей.

Чи є право на цю землю?

УПЦ стверджує, що користується ділянкою законно, оскільки тут розташований собор, який служить релігійним і культурним центром. Однак судові рішення вказують на інше: право постійного користування було припинено, а сама ділянка має бути повернута у комунальну власність.

Чому важливо вирішити це питання зараз?

Війна змінила пріоритети українського суспільства: підтримка структур, які мають зв’язок із країною-агресором, більше не є прийнятною. Рішення Верховного Суду вже підтвердило законність дій місцевої влади, але відкрите провадження Господарського суду Тернопільської області створює ризики затягування справи.

Що ж робити?

Суспільство та влада повинні спільно працювати над тим, щоб стратегічні ресурси країни, включно із землею, не перебували під контролем структур, які ставлять під сумнів незалежність України. Ця справа є не лише юридичним, а й моральним питанням: у часи війни Україна має консолідувати свої зусилля на захисті національних інтересів.

Тернопільська громада має повне право вимагати виконання рішення Верховного Суду та повернення земельної ділянки в комунальну власність. Це стане важливим кроком у боротьбі за незалежність і безпеку держави. Що ще має статись, щоб з нашого файного міста зникло все моск@л₴с₴кe????? – каже Юлія Мамчак.

Крайнє рішення тернопільського судді Юрія Чопка тут:

Нагадаємо, у 2023 році Господарський суд напередодні Різдва вже повертав церкві моспатріархату право користуватись землею на вул. Коновальця у Тернополі, де розташований храм Віри, Надії, Любові і матері їх Софії.

Акції протестів щодо заборони діяльності церкви УПЦ та заклики про перехід до української церкви проходили у Тернополі щотижня навесні 2023 року. Біля храму Віри, Надії, Любові і матері їх Софії регулярно відбувались мирні протести проти діяльності Української Православної Церкви, яка досі залишається у підпорядкуванні московського патріархату. Активісти скандували, що йому не місце у Тернополі й нашій державі, переконували вірян та священників переходити в українську церкву. На плакатах написані гасла: «Московський патріархат вбиває», «Геть московського попа», «Кров українців на ваших руках», «Тут був ФСБешний піп» тощо. Також на плакатах зображені звірства, які робили росіяни на окупованих територіях. Зважаючи на резонанс, у міській раді вирішили розглянути питання, щоб позбавити церкву права користування земельною ділянкою. Проєктом рішення передбачалось припинити управлінню Тернопільської єпархії УПЦ (код ЄДРПОУ 14052348) право постійного користування земельною ділянкою площею 0,5484га (кад. номер 6110100000:06:002:0018) для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, що за адресою вул. Євгена Коновальця, 1 у Тернополі. Тож 17 квітня 2023 року на позачерговій сесії депутати одноголосно підтримали рішення припинити управлінню Тернопільської єпархії УПЦ право постійного користування земельною ділянкою за адресою вул. Євгена Коновальця, 1 у Тернополі. За проголосували 40 депутатів, зокрема і міський голова. Церква позвалась до суду.