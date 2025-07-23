Тернопільщина втратила захисника Руслана Сисака

Обірвалося життя військовослужбовця, уродженця м. Бережани Руслана СИСАКА. Повідомляє бережанська міська рада.

Руслан СИСАК народився 31 серпня 1972 року в м. Бережани. Середню освіту здобував в одній зі шкіл м. Львів. Після школи навчався в Львівському художньому училищі ім. І. Труша. Після навчання працював художником-дизайнером у м. Львів.

У 2024 році призваний до лав ЗСУ.

Сержант СИСАК Руслан Ярославович помер 19.07.2025 р. у лікарні м. Рівне.

В смутку залишились брат та сестри.

Зустріч тіла померлого Руслана СИСАКА відбудеться завтра, в четвер, 24 липня орієнтовно о 11:30-11:40 год. Після цього чин похорону попрямує до Храму Святого Володимира Великого. Кортеж з тілом буде рухатись вулицями Тернопільська, Замкова, Руська, Шевченка.

Чин похорону розпочнеться в четвер, 24 липня, о 12:00 год. в Храмі Святого Володимира Великого.

Похоронять Руслана СИСАКА на кладовищі с. Рай (Нове кладовище).

Щирі співчуття родині, друзям та близьким!