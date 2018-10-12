Дамир, Нея, Тавіта, Матвій та Софія – як називають дітей на Тернопільщині
Упродовж січня–серпня 2018р. в області було зареєстровано 5746 живонароджених, з них 2954 хлопчики та 2792 дівчинки.
Найпопулярнішим чоловічим іменем було Матвій (238 дітей, або 8,1% від загальної кількості народжених хлопчиків), а жіночим – Софія (200 дітей, або 7,2% від загальної кількості народжених дівчаток), -тповідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.
Наступні за популярністю такі імена:
- чоловічі – Максим (184), Олександр (169), Артем (132), Владислав (129), Давид (107), Денис (103);
- жіночі – Вероніка (169), Анастасія (139), Вікторія (127), Анна (102).
У січні–серпні 2018р. дітям часто давали імена, пов’язані з датами іменин за християнським календарем:
- у січні–лютому – Тетяна (59,3% усіх Тетян);
- у травні – Юрій (55,0% усіх Юріїв);
- у липні – Павло (58,7% усіх Павлів);
- у липні–серпні – Ольга (71,4% усіх Ольг), Володимир (54,8% усіх Володимирів).
Нетрадиційними для українців були імена:
- чоловічі – Дамир, Дамір, Даніель, Демір, Домінік, Карім, Мартин, Мартін, Рувім, Симеон;
- жіночі – Данелія, Домініка, Емма, Естер, Іларія, Мілена, Мія, Ніколь, Суламіта.
Незвичні імена:
- чоловічі – Адам Таха, Амфілохій, Еммануель, Пребі Джесая, Ріад;
- жіночі – Айла, Асу, Версавія, Джівана, Катерина Зейнеп, Кірія, Нея, Тавіта.