Дамир, Нея, Тавіта, Матвій та Софія – як називають дітей на Тернопільщині

Упродовж січня–серпня 2018р. в області було зареєстровано 5746 живонароджених, з них 2954 хлопчики та 2792 дівчинки.

Найпопулярнішим чоловічим іменем було Матвій (238 дітей, або 8,1% від загальної кількості народжених хлопчиків), а жіночим – Софія (200 дітей, або 7,2% від загальної кількості народжених дівчаток), -тповідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Наступні за популярністю такі імена:

чоловічі – Максим (184), Олександр (169), Артем (132), Владислав (129), Давид (107), Денис (103);

жіночі – Вероніка (169), Анастасія (139), Вікторія (127), Анна (102).

У січні–серпні 2018р. дітям часто давали імена, пов’язані з датами іменин за християнським календарем:

у січні–лютому – Тетяна (59,3% усіх Тетян);

у травні – Юрій (55,0% усіх Юріїв);

у липні – Павло (58,7% усіх Павлів);

у липні–серпні – Ольга (71,4% усіх Ольг), Володимир (54,8% усіх Володимирів).

Нетрадиційними для українців були імена:

чоловічі – Дамир, Дамір, Даніель, Демір, Домінік, Карім, Мартин, Мартін, Рувім, Симеон;

жіночі – Данелія, Домініка, Емма, Естер, Іларія, Мілена, Мія, Ніколь, Суламіта.

Незвичні імена:

чоловічі – Адам Таха, Амфілохій, Еммануель, Пребі Джесая, Ріад;

жіночі – Айла, Асу, Версавія, Джівана, Катерина Зейнеп, Кірія, Нея, Тавіта.